L’account Twitter ufficiale della serie manga The Promised Neverland (Yakusoku no Neverland) di Kaiu Shirai e Posuka Demizu ha annunciato che verrà presto pubblicato un gioco basato sull’adattamento anime della serie. Nessun altro dettaglio è stato rivelato.

Questo è quello che si può leggere nel Tweet:

Speriamo di saperne presto qualche dettaglio in più!

The Promised Neverland è basato sul manga giapponese scritto da Kaiu Shirai e illustrato da Posuka Demizu. È stato serializzato su Shueisha’s Weekly Shōnen Jump da agosto 2016 a giugno 2020, con i singoli capitoli raccolti e pubblicati da Shueisha in venti volumi tankōbon.

Il Italia la serie è pubblicata dalla J-POP che la descrive in questo modo:

La nuova hit proveniente dalle pagine di Weekly Shonen Jump (Dragon Ball, One Piece). Emma, Norman e Ray vivono felici fin dalla nascita in un orfanotrofio circondato da un fitto bosco, accuditi da un’amorevole “mamma”. La loro illusione di normalità va in pezzi quando scoprono cosa succede davvero a chi lascia la casa per essere “adottato”, e cosa nasconde il muro che delimita il bosco: ai ragazzi non rimane che ingegnarsi per cercare la fuga. Inizia un letale gioco del gatto con il topo!