Yashahime: Princess Half-Demon, spin-off del manga Inuyasha di Rumiko Takahashi, dall’episodio 14 presenta una nuova opening e una nuova ending!

Yashahime – nuovi misteri per i protagonisti

L’episodio 14 di Yashahime: Princess Half-Demon ha apparentemente dato il via a un nuovo intenso arco narrativo per il nostro nuovo trio principale, svelando finalmente alcuni misteri lasciati in ombra nella prima parte dell’anime. A quanto pare, alcuni di questi misteri potrebbero essere racchiusi anche nella sigla iniziale e in quella finale dell’anime. In fondo si sa, i giapponesi amano nascondere alcuni indizi nei temi di apertura e di chiusura.

L’opening è intitolata Burn ed è interpretato dal gruppo maschile di idol NEWS (One Piece I Misteri dell’Isola Meccanica).

New Hanyo no Yashahime Opening pic.twitter.com/5SIVDslEyn — InuYashaVids (@InuYashaVids) January 9, 2021

La nuova ending intitolata Kessho ed è interpretata dal quartetto Ryokuoshoku Shakai.

Ora che alcune delle domande che i fans si ponevano hanno trovato una loro risposta, forse verranno svelati anche alcuni misteri riguardanti i vecchi personaggi di Inuyasha. Ci sono ancora molte cose rimaste non dette, come ad esempio su dove si trovano Inuyasha e Kagome e quale sembra essere l’attuale missione di Sesshomaru, quindi speriamo che i prossimi episodi di Yashahime ci portino a un passo più vicino a portare tutti quei misteri alla luce.

Yashahime – Princess Half-Demon, qualche dettaglio in più

Yashahime – Princess Half-Demon è un anime prodotto dalla società giapponese Sunrise, spin-off della serie anime Inuyasha, ispirato all’omonimo manga scritto e disegnato da Rumiko Takahashi. La storia ruota attorno Towa Higurashi e Setsuna, figlie gemelle di Sesshomaru, e Moroha, figlia adolescente di Inuyasha e Kagome Higurashi.

Dopo essere stata separata dalla sorella, Towa si ritrova in un tunnel misterioso che la trasporta nel Giappone contemporaneo dove la trovano e crescono Sota Higurashi, fratello di Kagome, e la sua famiglia.

Dieci anni dopo il tunnel si riapre e permette a Towa di riunirsi con Setsuna, che ora lavora come cacciatore di demoni per Kohaku. Tuttavia Setsuna sembra non ricordarsi per nulla di sua sorella.

In Italia l’anime è disponibile su Crunchyroll.

Dai un’occhiata ai DVD di Inuyasha