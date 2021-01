L’Attacco dei Giganti 4 è la quarta e ultima stagione della serie di animazione basata sul manga originale scritto e illustrato da Hajime Isayama. La Stagione Finale di AOT è attualmente in corso e poche ore fa è stato rilasciato l’episodio 5 dopo uno iato di una settimana (qui potete trovare la mia recensione della puntata più recente di L’Attacco dei Giganti 4).

Dopo alcuni episodi in cui abbiamo capito le ideologie di coloro che combattono dall’altra parte del conflitto, ovvero i Marleyani (a tal proposito, vi rimando a un altro mio articolo sul conflitto fra Eldiani e Marleyani), la serie sta ponendo le basi per il conflitto finale.

L’ultimo episodio di L’Attacco dei Giganti 4 ha confermato che Eren Jeager è davvero pronto a mettere in atto qualsiasi piano lui e il Corpo di Ricerca avevano pianificato grazie al fatto che il giovane sia riuscito a infiltrarsi a Marley. Inoltre, sta per fare la sua comparsa il Gigante Martello!

L’Attacco dei Giganti 4 – Il Gigante Martello

Dopo un enorme cliffhanger che ha visto Eren attivare la sua abilità trasformandosi in Gigante, il ragazzo ha potuto sconfiggere Willy Tybur piuttosto facilmente, in una aperta dichiarazione di guerra contro Marley.

Ma Eren non è l’unico Gigante in città! Marley sta per dare il massimo della sua difesa schierando un Gigante Mutaforma che non avevamo ancora avuto modo di vedere: il Gigante Martello.

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Se non avete ancora visto l’ultimo episodio di L’Attacco dei Giganti 4, o se comunque non desiderate sbirciare quale sia l’aspetto del Gigante Martello, vi sconsiglio caldamente di procedere nella lettura e di guardare la preview qui in basso!

AOT EP06 PREVIEW pic.twitter.com/Q1L9XyQ0AZ — SPY – BLACK CLOVER -☘️ (@Spytrue) January 10, 2021

Stando agli indizi che abbiamo visto in un precedente episodio di L’Attacco dei Giganti 4, il Gigante Martello è in possesso della famiglia Tybur, e mentre Marley ha mostrato di avere alcuni potenti Gigantii in suo possesso nel primo episodio della nuova stagione, il Gigante Martello doveva ancora fare il suo debutto. Ma con il promo dell’episodio 65 della serie, questo Gigante farà finalmente il suo arrivo nell’anime, nel tentativo di combattere la furia de Gigante di Eren.

Proprio come Reiner e i suoi alleati hanno usato le loro abilità da Giganti per sfondare le difese della regione Eldiana giungendo fin nel suo cuore, adesso è Eren che sta facendo lo stesso con un attacco diretto a una delle famiglie più potenti della regione di Marley.

E mentre questa dichiarazione di guerra danneggerà effettivamente alcune delle forze di Marley, è anche in un’area così densamente popolata che Eren probabilmente ucciderà un folto gruppo di cittadini nel fuoco incrociato della lotta contro il Gigante Martello.

Tutte le stagioni della serie di animazione completa L’attacco dei Giganti sono disponibili per la visione GRATUITA su VVVVID, e potrete godervi ogni singolo episodio semplicemente iscrivendovi al celebre servizio di streaming di Dynit.

Vi ricordo infine che gli episodi che costituiscono l’attesissima quarta e ultima stagione, L’Attacco dei Giganti 4, saranno disponibili per la visione ogni martedì mattina a partire dalle ore 8:00 in maniera del tutto GRATUITA su VVVVID, e se siete abbonati al servizio di streaming a pagamento Amazon Prime Video potrete godervela anche su questa piattaforma.

