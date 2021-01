Gintama: The Final, il film che conclude la lunga storia tratta dal manga di Hideaki Sorachi, è riuscito a rubare il primo posto al film di Demone Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train, che per ben dodici settimane è stato primo in classifica nei cinema Giapponesi.

Gintama: The Final batte Demon Slayer

Pe tutto il 2020 Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train ha infranto tutti i record possibili, superando persino il film di La città incantata di Hayao Miyazaki, con guadagni più alti nella storia del botteghino giapponese. Demon Slayer è il film anime più redditizio di tutti i tempi in tutto il mondo con un guadagno di 357.986.087 dollari.

Sembra quasi un miracolo che il film sia stato detronizzato dalla sua prima posizione, ma Gintama: The Final è riuscito in questa impresa. Il film è basato sul finale del manga originale, combinato con nuovi elementi della storia. Per altro il manga sta anche ispirando un nuovo speciale intitolato Gintama The Semi-Final con una storia che sarà un prequel di due episodi del film. L’anime sarà presentato in anteprima esclusivamente in Giappone sul servizio dTV online il 15 gennaio.

Un traguardo assolutamente meritato, tenendo conto che anche il manga originale di Sorachi, iniziato nel 2003 e concluso a giugno 2019, ha venduto oltre 55 milioni di copie. L’ultima serie anime è stata presentata in anteprima a luglio 2018. Il manga ha anche ispirato vari video anime originali (OVA), due film live-action e due spin-off live-action.

E gli altri film?

Questo weekend è stato una sorpresa anche per altri film correntemente nei cinema giapponesi.

Pokémon il film – Coco (Gekijoban Pocket Monster Coco) perde una posizione, scendendo al quinto posto nel suo terzo fine settimana.

Il film, uscito il 25 dicembre in Giappone, si era classificato al secondo posto alla sua uscita, con un guadagno di circa 378.195.750 yen. TOHO aveva inizialmente programmato il film all’inizio dello scorso anno il 10 luglio, ma lo staff ha ritardato l’uscita a causa della diffusione del COVID-19.

Il film live-action tratto dal manga The Promised Neverland di Kaiu Shirai e Posuka Demizu è sceso alla sesta posizione nel suo quarto fine settimana.

Il film, uscito il 28 dicembre, ha guadagnato 373.372.850 yen nei primi tre giorni.

Yūichiro Hirakawa (ERASED live-action, Rookies live-action) ha diretto il film. Noriko Gotou ha scritto la sceneggiatura del film.

Per quanto riguarda il film Stand By Me Doraemon 2 CG è sceso alla settima posizione nel suo ottavo fine settimana.

Il film ha venduto 305.000 biglietti e ha guadagnato 386 milioni di yen, classificandosi al secondo posto nel suo weekend di apertura. Il film è uscito in Giappone il 20 novembre. Originariamente previsto per uscire in Giappone il 7 agosto era stato rimandato a causa del COVID-19.

Infine, Bishōjo Senshi Sailor Moon Eternal (Pretty Guardians Sailor Moon Eternal The MOVIE) si è classificato al nono posto nel suo weekend di apertura.

Il film è uscito in Giappone venerdì scorso. Anche in questo caso la data di rilascio era stato posticipata a causa del COVID-19. La seconda parte del film uscirà l’11 febbraio 2021.

