One Piece 1000: i riferimenti nascosti del nuovo attacco di Rufy

Il Capitolo 1000 di One Piece, il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda, è finalmente passato agli archivi regalando al pubblico fedele una dose commovente di narrazione e, come ciliegina sulla torta, un nuovo attacco per il protagonista, Monkey D. Rufy.

Come è possibile leggere legalmente e gratuitamente su MANGA Plus, il Capitolo 1000 è servito da apri pista per la battaglia finale nella saga di Wano tra Rufy (e una fetta della Peggiore Generazione) contro l’Imperatore Kaido (macchia malvagia di Wano) e l’Imperatrice Big Mom.

Rufy ha scaraventato la sua nuova tecnica, il Gomu Gomu no: Red Roc (Gear Third), contro Kaido colpendolo in centro e quale buona maniera per avviare uno scontro epocale.

Eiichiro Oda-sensei, come ormai da abitudine, usa inserire curiosità nascoste all’interno della narrazione ad esaltarne la qualità nonostante i tempi stretti per concludere il lavoro settimanale.

Questa volta a finire sotto la lente di ingrandimento è proprio la nuova tecnica di Rufy che, secondo l’utente di Twitter @sandman_AP, ricorda le primissime battute della storia di One Piece. Roc (o Rukh) è un volatile leggendario del Mare Orientale. Oda lo ha fatto apparire denominandolo “il misterioso volatile Ruck” nel one-shot storico di One Piece, ovvero Romance Dawn.

Ancora, Red Roc è scritto coi Kanji giapponesi di 業火拳銃 che tradotti letteralmente recitano “Pugno Pistola del Fuoco dell’Inferno” e pare essere una versione potenziata del Red Hawk (火拳銃) usato da Rufy già nella seconda parte del manga poichè Red Hawk significa “Pugno Pistola del Fuoco”.

Non solo, quindi, Red Roc è un’ottima esclamazione per punire un villain come Kaido, ma è anche una maniera più che commovente per celebrare il Capitolo 1000 tenendo a mente le origini, il momento in cui ancora il successo e l’amore dei fan erano solo un segno.

Dove leggere One Piece

Gli eventi descritti sono stati pubblicati nel Capitolo 1000 di One Piece. La lettura del capitolo è disponibile gratuitamente e legalmente su MANGA Plus.

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1000 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 97 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 957 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Hollywood sta producendo una serie televisiva live action con attori reali in carne ed ossa per Netflix. Ecco qui a voi le ultimissime novità in merito.

Trama

“Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia! A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…”

