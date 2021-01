Con l’episodio 181 di Boruto: Naruto Next Generations, l’anime ispirato al manga omonimo scritto da Masashi Kishimoto e disegnato da Mikio Ikemoto in qualità di sequel diretto di Naruto, ha finalmente dato il via all’adattamento dell’arco narrativo del recipiente che, appunto, traspone gli eventi del manga.

L’episodio mostra i componenti dell’organizzazione Kara insieme e la banda malvagia non sembra essere tanto unita come ci si aspetterebbe.

Victor, difatti, ha giocato sporco cercando di portare a suo vantaggio il piano dell’organizzazione impossessandosi delle informazioni sul recipiente (Kawaki), ma è stato subito scoperto in flagrante dal leader dell’organizzazione, Jigen.

Sentendosi tradito, il freddo e pacato capo branco uccide Victor (esattamente come accaduto nel manga), ma non sarà di certo l’unico.

Lo scienziato del gruppo di villain, Amado, consiglia di fare fuori tutte le tracce dei movimenti di Victor… e quindi questo vuol dire uccidere anche Deepa, il leader Kara (solo anime) che lavorava a stretto contatto con l’anziano. Deepa era già stato neutralizzato da Boruto nel corso dell’arco narrativo animato, ma, ora, i componenti dell’organizzazione non hanno considerato alcuna pietà per tale gesto di tentato tradimento.

Essere un componente dei Kara non è esattamente il luogo adatto per giocare un doppio fine e la serie anime, così come il manga, sarà coerente a tale affermazione.

The erasure of 2 members in 1 ep😂#Boruto pic.twitter.com/lm8JhpU6J3 — Jhastine Terante (@jhastineterante) January 10, 2021

La serie anime ha ripreso ad adattare il manga e molto presto vi sarà anche l’esordio di Kawaki come anticipato dal recente trailer e immagine promozionale.

Dove leggere Boruto in Italia

Boruto è disponibile legalmente, gratuitamente e in lingua inglese su MANGA Plus. L’edizione cartacea è edita in Italia da Planet Manga.

L’anime di Boruto in Italia

La serie anime è visibile in Italia legalmente e con sottotitoli in italiano attraverso il servizio streaming online di Crunchyroll.

Boruto: Naruto Next Generations – anime e manga

Boruto: Naruto Next Generations è un manga disegnato da Mikio Ikemoto (assistente di Masashi Kishimoto durante la serializzazione di NARUTO) e scritto da Ukyo Kodachi (assistente di Kishimoto durante la realizzazione della sceneggiatura del film di “Boruto: Naruto the Movie”) con la supervisione di Masashi Kishimoto in veste di l’editor.

L’opera si pone come seguito al manga “NARUTO”. Attualmente sono stati pubblicati 53 capitoli, e i primi 47 sono raccolti in 12 volumi.

In Giappone sono stati pubblicati cinque romanzi. Si ispirano all’arco iniziale dell’anime di Boruto: Naruto Next Generations sino a che non ha raggiunto gli eventi di Boruto: Naruto the Movie. Planet Manga ha già pubblicato tutti i volumi che sono disponibili per l’acquisto.

In Italia il manga è edito da Planet Manga con 10 volumi disponibili.

La serie animata di Boruto: Naruto Next Generations, prodotta da Studio Pierrot e trasmessa ogni domenica su TV Tokyo, ha raggiunto i 181 episodi.

Naruto

Naruto, invece, è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha). Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’etichetta di Planet Manga.

La due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi.

In Italia Naruto è stato trasmesso interamente. “Shippuden” invece conta, per ora, 348 episodi.

