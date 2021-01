Il palinsesto di Italia 2, canale 66 del digitale terrestre di Mediaset, è pronto a riaccogliere due serie anime amatissime dal pubblico Italiano.

Da Lunedì 18 Gennaio 2021, come riporta la Guida TV ufficiale delle reti Mediaset, Italia 2 riproporrà infatti dal primo episodio Lamù – La Ragazza dello Spazio (tre episodi dalle 15:40 alle 16:55) e I Cavalieri dello Zodiaco (tre episodi dalle 16:55 alle 18:25) — quest’ultima inizialmente data in partenza per lo scorso Ottobre.

Lamù su Italia 2

Lamù – La Ragazza dello Spazio si compone di 195 episodi, andati in onda in Giappone dal 14 Ottobre 1981 al 19 Marzo 1986; Mamoru Oshii (Ghost in the Shell) e Kazuo Yamazaki (Maison Ikkoku) hanno diretto la serie presso lo studio Pierrot (Creamy Mami, Orange Road) e lo studio Deen (Maison Ikkoku). Akemi Takada (Creamy Mami, Patlabor) ha curato il character design.

La serie, arrivata in Italia sulle tv locali nei primi Anni 80, è in corso di diffusione in streaming su Amazon Prime Video e di pubblicazione home video, da parte di Yamato Video e Anime Factory, per la prima volta in Blu-ray Disc.

La Terra è minacciata da una razza di alieni invasori che lasciano ai suoi abitanti una sola possibilità di scampo: se il giovane Ataru Moroboshi riuscirà a rincorrere con successo la bellissima Lamù, ritireranno le proprie astronavi pacificamente. Ataru, incredibilmente, ce la fa, ma Lamù si innamora di lui e decide di rimanere a casa sua a tempo indeterminato!

I Cavalieri dello Zodiaco su Italia 2

Kozo Morishita (Capitan Harlock SSX) e Kazuhito Kikuchi (Samurai Gun) hanno diretto I Cavalieri dello Zodiaco su sceneggiature coordinate da Takao Koyama (Dragon Ball) e Yoshiyuki Suga (Capitan Tsubasa) presso gli studi di Toei Animation.

Il compianto Shingo Araki e Michi Himeno (il duo che ha caratterizzato graficamente Lady Oscar – Le Rose di Versailles) hanno curato l’osannato dal character design, Seiji Yokoyama ha composto l’epica colonna sonora.

In Giappone la serie anime è andata in onda dall’11 Ottobre 1986 al 1 Aprile 1989 per un totale di 114 episodi.

In Italia Odeon TV ha trasmesso per la prima volta dal 26 Marzo 1990 gli episodi 1-52; i restanti episodi sono andati in onda su Italia 7 dal Novembre dello stesso anno con il titolo Il Ritorno dei Cavalieri dello Zodiaco.

