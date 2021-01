L’episodio 14 di Yashahime rivela come si è verificato l’incendio boschivo che ha separato Towa e Setsuna… e le implicazioni sono negative per Inuyasha e Kagome.

Yashahime – svelata la verità sull’incendio

Siamo ormai giunti al quattordicesimo episodio di Yashahime e molti misteri stanno, piano piano, venendo alla luce. L’episodio 14 dal titolo rivelatore The One Behind the Forest Fire, in inglese, mostra finalmente come si è verificato l’incendio nella foresta che ha causato la separazione di Towa e Setsuna e predice anche un terribile futuro per i personaggi originali di Inuyasha.

L’incendio fu causato da Homura, un malvagio dio della montagna e un amante estremamente possessivo.

Nell’episodio veniamo a conoscenza della bellissima giovane Tamamo che riesce finalmente a fuggire dal demone. Tamamo era infatti tenuta prigioniera da Homura e, sebbene all’inizio fosse trattata con gentilezza, il demone rivela finalmente i suoi veri colori, bruciando chiunque fosse riuscito a stabilire un contatto visivo con Tamamo. Fortunatamente, Riku è lì per aiutarla a fuggire e portarla dal mercante di cadaveri Jyubei per ottenere l’aiuto delle principesse mezzo demone per uccidere Homura.

Le cose prendono una piega più personale, tuttavia, una volta che Towa, Setsuna e Moroha affrontano Homura, e lui riconosce le gemelle. Rivela che è stato lui a appiccare l’incendio nella foresta per ordine di un misterioso demone, Zero che sembra essere molto potente.

Quale strada prenderà l’anime? Non ci resta che attendere i prossimi episodi per scoprirlo!

Yashahime – Princess Half-Demon – qualche dettaglio in più

Yashahime – Princess Half-Demon è un anime prodotto dalla società giapponese Sunrise, spin-off della serie anime Inuyasha, ispirato all’omonimo manga scritto e disegnato da Rumiko Takahashi. La storia ruota attorno Towa Higurashi e Setsuna, figlie gemelle di Sesshomaru, e Moroha, figlia adolescente di Inuyasha e Kagome Higurashi.

Dopo essere stata separata dalla sorella, Towa si ritrova in un tunnel misterioso che la trasporta nel Giappone contemporaneo dove la trovano e crescono Sota Higurashi, fratello di Kagome, e la sua famiglia.

Dieci anni dopo il tunnel si riapre e permette a Towa di riunirsi con Setsuna, che ora lavora come cacciatore di demoni per Kohaku. Tuttavia Setsuna sembra non ricordarsi per nulla di sua sorella.

In Italia l’anime è disponibile su Crunchyroll.

