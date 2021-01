Super Baby 2 è l’ultimo personaggio in ordine di tempo ad essersi aggiunto al roster di Dragon Ball Fighterz ed ora è possibile ammirare tutta la sua potenza nel video di gameplay che trovate in testa all’articolo diffuso da Bandai Namco.

Super Baby 2 (la seconda evoluzione di Baby Vegeta) sarà disponibile ufficialmente il 15 gennaio 2021 con il 3° DLC

Si tratta, come noto, della seconda evoluzione di Baby Vegeta e della fusione in Super Saiyan di 4° livello tra Goku e Vegeta apparsi nella serie animata di Dragon Ball GT, il sequel di Dragon Ball Z che non segue la continuity del franchise originale di Akira Toriyama.

Come sbloccare il personaggio

Il personaggio giocabile arriverà tramite DLC singolo a pagamento su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Per chi, invece, ha acquistato il 3° Season Pass il personaggio sarà gratuito.

Super Baby 2 si aggiunge al roster come parte del 3° Season Pass che prevede cinque personaggi giocabili. Al momento quelli confermati e disponibili sono Kefla, Goku (Ultra Istinto) e il Maestro Muten.

Mediante comunicato stampa di Bandai Namco Entertainment apprendiamo che Baby Vegeta – nella sua forma definitiva di Super Baby 2 – farà presto il suo ingresso nel roster di DRAGON BALL FighterZ. Usando il suo caratteristico Ki blast in combattimento, Super Baby 2 non darà ai suoi nemici la possibilità di scampare ai suoi colpi più potenti, come la Revenge Death Ball.

Super Baby 2 sarà disponibile dal 15 gennaio in DRAGON BALL FighterZ, con la possibilità per chi possiede il Pass 3 di accedere in anticipo fin dal 13 gennaio.

Nato dalla fusione di Goku e Vegeta, Gogeta arriverà successivamente nel gioco nella sua evoluzione più potente, Super Saiyan 4!

Tutti i personaggi di Dragon Ball FighterZ

I personaggi giocabili disponibili sono i seguenti: Goku, Vegeta, Gohan, Trunks del Futuro, Crilin, Piccolo, Androide numero 16, Androide numero 18, Freezer, Cell, Majin Bu, Goku Super Saiyan Blue, Vegeta Super Saiyan Blue, Yamcha, Tenshinhan, Nappa, il Capitano Ginyu, Gotenks Super Saiyan 3, Kid Bu, Gohan Supremo, Beerus, Hit, Black Goku Super Saiyan Rosé, Androide Numero 21.

I personaggi giocabili disponibili con il 1° Season Pass: Broly, Bardack, Vegito Super Saiyan Blue, Merged Zamasu, Goku e Vegeta (Saga dei Saiyan), Androide Numero 17, Cooler.

I personaggi giocabili disponibili con il 2° Season Pass: Jiren, Videl, Goku GT, Janemba, Gogeta Super Saiyan Blue, Broly (Dragon Ball Super).

I personaggi giocabili disponibili con il 3° Season Pass Kefla, Goku (Ultra Istinto) e il Maestro Muten.

Dragon Ball FighterZ

DRAGON BALL FighterZ, sviluppato da Arc System Works (Dragon Ball Z: Extreme Butōden, Guilty Gear, BlazBlue, Dragon Ball Z: Supersonic Warriors), uno dei più famosi sviluppatori di picchiaduro 2D, assicura tutta l’azione delle visuali classiche dei fighting game 2D con personaggi modellati in 3D.

DRAGON BALL FighterZ è disponibile in Italia su Xbox One, PlayStation 4, PC e Nintendo Switch.

