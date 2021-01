Le uscite Dynit di Gennaio 2021 vedono il debutto di nuovi anime e manga, come Case File N.221: Kabukicho, già disponibile su Amazon Prime Video, o La Lanterna di Nyx di Kan Takahama, già autrice de L’Ultimo Volo della Farfalla, Il Gusto di Emma e L’Amante che l’editore ha precedentemente pubblicato.

A seguire tutte le uscite Dynit di Gennaio 2021, qui le novità anime di Febbraio e qui i prossimi manga.

Le uscite Dynit di Gennaio 2021 – Anime e Live Action

Disponibile dal 20 Gennaio 2021:

JAPAN XTREME COMPLETE COLLECTION (9 DVD)

€ 9,99,

Disponibili dal 27 Gennaio 2021:

Case File N.221: Kabukicho – The Complete Series

Ep. 1-24 + 1 OVA, Booklet, 4 DVD Euro 39,99 / 4 Blu-ray Euro 49,99

La zona Ovest del quartiere Shinjuku. Una zona residenziale e ordinata, ma basta oltrepassare un muro massiccio per trovarsi nel caos della zona Est. Mentre l’elefante di Kabukicho scandisce il tempo, nei vicoli oscuri dove i criminali tessono le loro trame…si muovono sei investigatori. Strambi, eccentrici, stravaganti! Chissà quali intriganti avventure vivranno!

Mobile Suit Gundam – The Origin VI – Rise Of The Red Comet

Blu-ray Euro 29,99

Promare

Blu-ray, Euro 29,99

Le uscite Dynit di Gennaio 2021 – Manga

Disponibili dal 20 Gennaio 2021:

LA LANTERNA DI NYX 1 di 6

di Kan Takahama

12,90 €

UNA NUOVA STORIA DI KAN TAKAHAMA 1878, Nagasaki. La giovane Miyo, orfana di entrambi i genitori, ha il dono della chiaroveggenza e un giorno bussa alla porta di una bottega piena di meraviglie che il proprietario, Mototoshi Koura, ha importato direttamente dall’Esposizione

Universale di Parigi. Gli abiti di Jacque Doucet, il cioccolato al latte di Daniel Peters, le macchine da cucire della Singer…la lanterna magica. Una storia straordinaria

di crescita e formazione sullo sfondo di una società in cambiamento, a cavallo tra Oriente e Occidente. Opera insignita del Gran Prize del Premio Tezuka nel 2020 e dell’Excellence Prize del Japan Media Arts Festival nel 2018. Dall’autrice di L’ultimo volo della farfalla, Il gusto di Emma e L’amante, tutti pubblicati da Dynit Manga.

VOGLIO UN AMORE DA MANGA

di Akane Torikai

18,00 €

DIARIO-RACCONTO DI AKANE TORIKAI In una narrazione sotto forma di diario, Akane Torikai, autrice di Saturn Return, rivela le incomprensioni con il proprio partner, il rapporto con il figlio e i dilemmi della professione di mangaka. Madre separata, fumettista e donna nel Giappone di oggi, l’autrice si mette a nudo, tra aspettative sociali e aspirazioni personali. Opera lodata anche da Murata Sayaka, autrice de La ragazza del convenience store.

SATURN RETURN 2

di Akane Torikai

12,90 €

MISUMISO – ANEMONE EPATICA 2 di 2

di Rensuke Oshikiri

19,90 €

IL GIOCATTOLO DEI BAMBINI BIG EDITION 1-7

di Miho Obana

116,10 €

HIDESHI HINO COFANETTO (HELL BABY / BUG BOY / VISIONE D’INFERNO)

di Hideshi Hino

50,70 €

