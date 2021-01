A partire da domani 12 gennaio, Genshin Impact si arricchisce del personaggio di Ganyu. Questo nuovo personaggio giocabile viene da Liyue e insieme a lei ci saranno altri tre personaggi da 4 stelle: Xinqiu, Noelle e anche Xiangling. Ganyu, invece, sarà un personaggio da 5 stelle del banner. Il nuovo contenuto è presentato all’interno del breve trailer di due minuti in cui si possono vedere le mosse del personaggio e la sua estetica.

Il banner di Ganyu è chiamato Adrift the Harbor e arriverà insieme ad un potenziamento del drop rate per i personaggi sopra citati. Il banner delle armi avrà invece una percentuale maggiorata per le armi a cinque stelle Amos’ Bow e Skyward Pride, mentre sarà così anche per le armi a quattro di Sacrificial Sword, The Bell, Dragon’s Bane, Eye of Perception e Favonius Warbow.

Ganyu di per sé utilizza l’arco ed è un personaggio a base di ghiaccio, con un moveset dipendente in larga parte dai colpi mirati. La quest a lei collegata si chiama “Sinae Unicornis Chapter” e sbloccherà allo stesso tempo il banner, avendo però come requisito un livello di Adventur Rank pari a 40.

Genshin Impact – un successo crescente

Genshin Impact si sta rivelando un gran successo per la società di MiHoYo che porta il gacha game ad un nuovo livello e conta sempre più partecipanti. Vi ricordiamo anche che il gioco è totalmente gratuito sebbene siano presenti acquisti in-game del tutto opzionali.

Genshin Impact era stato nominato appena qualche mese fa come miglior gioco di ruolo agli ultimi The Game Awards, senza però riuscire minimamente a spuntarla contro il mastodontico Persona 5 Royal. Voi state giocando a Genshin Impact? Quali sono secondo voi i suoi punti di forza? Siete pronti all’arrivo del nuovo personaggio?

La colonna sonora digitale di Genshin Impact The Wind and the Star Traveler