Nintendo avrebbe a quanto pare acquisito il franchise di Astral Chain da Platinum Games. La notizia è di una certa rilevanza poiché aprirebbe alla possibilità di un seguito. Renderla una serie interna a Nintendo permetterebbe quindi di dare vita ad un franchising e anche a ulteriori titoli: sia seguiti che spin-off. L’acquisizione si può leggere direttamente dal sito di Platinum Games, in cui come proprietari di Astral Chain si leggono i nomi della compagnia e anche di Nintendo.

Se Astral Chain potrebbe espandere e migliorare la formula del capostipite, proponendo degli affinamenti di alcune meccaniche e dare un po’ più di attenzione al comparto narrativo ed esplorativo, a volte troppo didascalico e scolastico, ma comunque molto più profondo di altri titoli. Sarebbe anche il caso che Nintendo annunci altri giochi, dato questo 2021 in cui dovrà scontrarsi con PS5 e Xbox Series X.

Attenderemo eventuali notizie al riguardo e scopriremo quale sarà il futuro di questa possibile serie.

Astral Chain – un’esclusiva di successo

Uscito nell’agosto 2019, Astral Chain è stato un clamoroso action in esclusiva per Nintendo Switch. Come sempre accade per i titoli Platinum Games, si tratta di un gioco molto tecnico e dalla difficoltà sempre crescente. Ci sono dei combattimenti spettacolari e i comandi sono molto creativi e particolari. Platinum Games, oltre a lavorare a questo gioco, ha sempre creato grandi titoli d’azione e sarebbe al lavoro anche a Bayonetta 3, di cui però tutt’ora non si sa nulla.

I talentuosi Platinum Games si sono resi noti anche per titoli come Vanquish, The Wonderful 101, Nier: Automata e Metal Gear Rising: Revengeance, tutti titoli molto curati dal punto di vista del gameplay e delle meccaniche in toto.

