Il Presidente e produttore dei Marvel Studios Kevin Feige parla delle preoccupazioni di alcuni fan che l’approdo del Marvel Cinematic Universe in televisione potrebbe avere un impatto negativo sui film del franchise al botteghino, dicendo che le diverse offerte dello studio continuano con una WandaVision “totalmente unica“.

Da Avengers: Endgame, il film con il maggior incasso di tutti i tempi, WandaVision è la prima serie originale dei Marvel Studios e l’inizio della Fase Quattro dell’MCU. A partire da WandaVision, i personaggi e le trame delle serie televisive dello studio si uniranno alle produzioni cinematografiche dell’MCU, rendendo un abbonamento Disney+ un must per gli spettatori Marvel.

MCU: Kevin Feige dissipa ogni timore

Alla domanda se ci sono preoccupazioni che i clienti dello streaming non pagheranno per vedere al cinema qualcosa che possono vedere a casa senza il prezzo del biglietto, Feige ha dichiarato:

“Beh, non è gratuito. E non è dissimile dalle preoccupazioni che ho avuto nei miei primissimi anni alla Marvel. Poiché i diritti Marvel erano separati tra più studi, ci sarebbero stati più film Marvel all’anno. C’è stato un anno in cui ce ne sono stati tre in un’estate. La domanda era: ‘Whoa, come durerà? Come sopravvivrà?’. E la mia risposta allora, quando non avevo alcun controllo su nulla, è stata: ‘Finché sono diversi, finché sono unici e alcuni dei personaggi possano incrociarsi e il logo Marvel sia in primo piano’. Se sono storie uniche e interessanti, non passeranno di moda“.

Anche dopo WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier , entrambe le produzioni ad alto budget descritte come continuazioni senza soluzione di continuità dei lungometraggi, il pubblico troverà qualcosa di diverso quando Black Widow si farà strada nei cinema, una volta che potranno riaprire.

“Trovare qualcosa di interessante e unico da guardare a casa, e alla fine tornare al cinema, è il modo in cui scappiamo, è il modo in cui impariamo ed è il modo in cui cresciamo. È il nostro lavoro di narratori utilizzare quel formato e raccontare storie interessanti e diverse che sono basate su 80 anni di straordinaria narrativa dei fumetti Marvel e può attingere a tutti i diversi generi. Una sitcom di mezz’ora in bianco e nero [in WandaVision] è molto diversa da tutto ciò che abbiamo fatto prima. Certo, sono protagonisti due Avengers e ha il logo Marvel, ma è del tutto unica ed è ciò a cui abbiamo abbiamo lavorato per Disney+ e per i contenuti della Fase 4 fino a quando non abbiamo finalizzato Endgame“.

WandaVision sarà presentato in anteprima il 15 gennaio su Disney+.

Acquista Marvel Studios: The First Ten Years Anniversary Collection QUI!