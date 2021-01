Chi non conosce Hatsune Miku, la famosa idol virtuale, voce dei vocaloid? Ora, l’idol che è stata a lungo ambasciatrice di Sapporo, darà il suo nome a un intero aeroporto in una delle più grandi città del Giappone!

Benvenuti all’aeroporto di Hatsune Miku

La maggior parte dei viaggiatori aerei diretti a Sapporo, la capitale prefettizia di Hokkaido, arriva all’aeroporto di New Chitose, regolarmente classificato come uno degli aeroporti più popolari in Giappone grazie ai suoi fantastici servizi (c’è anche una sorgente termale onsen completa nell’edificio). Il problema riguarda l’aeroporto di Okadama, molto indietro rispetto a quello di New Chitose.

A differenza di New Chitose, che si trova nelle città di Chitose e Tomakomai (a sud-est di Sapporo), l’aeroporto di Okadama si trova in realtà all’interno di Sapporo. Tuttavia, con un terminal molto più vecchio, meno servizi e solo rotte in prefettura, Okadama riceve molta meno attenzione e traffico di viaggio rispetto a New Chitose.

Per tali motivi la direzione dell’aeroporto si è attivata per trovare modi per aumentare il suo profilo e il numero di passeggeri, ed qui che nasce l’idea di rinominare la struttura, dedicandola ad Hatsune Miku, inaugurando così nuove opportunità promozionali, una diffusione della cultura pop e un maggiore riconoscimento tra i potenziali viaggiatori aerei.

Il primo passo, naturalmente, è quello di cambiare il colore della scritta sull’edificio in modo che corrisponda ai capelli di Miku:

Questa non è l’unica opzione che Okadama sta pesando, però. Altre iniziative proposte includono l’estensione della pista di modesta lunghezza dell’aeroporto per ospitare aerei più grandi, in particolare quelli pilotati dai principali vettori giapponesi JAL e ANA. Sono inoltre in fase di sviluppo piani per fornire un migliore collegamento con la metropolitana municipale di Sapporo, per aiutare i viaggiatori a scendere più agevolmente dal loro aereo e raggiungere la città.

Con i viaggi pensati per gli otaku che diventano una parte sempre più popolare dell’industria del turismo, Miku potrebbe essere l’alleato di cui Okadama ha bisogno.

