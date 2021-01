Le uscite manga J-POP del 13 Gennaio 2021 vedono il debutto di My Broken Mariko di Hirako Wako, di cui cliccando qui potete leggere la nostra recensione.

Di seguito tutte le uscite manga J-POP del 13 Gennaio 2021, qui uno sguardo alle novità dei prossimi mesi.

My Broken Mariko

Di Hirako Waka

€ 10,00

Il reboot ufficiale della serie dalla fama internazionale! Tomoyo e Mariko sono state amiche per anni. Anni in cui Tomoyo è stata l’unica ancora di salvezza di Mariko, che ha sofferto abusi e il morso della depressione. Ma quando Mariko si toglie la vita, Tomoyo rimane ugualmente sconvolta e decide di scoprire cosa ha spinto l’amica a farla finita, ripercorrendo il loro sfortunato rapporto…

Blue Period 3

Di Tsubasa Yamaguchi

€ 6,50

Vincitore del prestigioso Taisho Awards 2020! Un liceale dalla vita piena, che prende buoni voti, sa sempre come cavarsela, beve, fuma e ama la vita notturna…un bel giorno, sente dentro di sé risvegliarsi la passione per il disegno. Inizia così la storia di un ragazzo che farà ardere la propria gioventù, aspirando a entrare in un’università d’arte!