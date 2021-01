La serie di eventi speciali che uniscono One Piece e Food Wars ha sorpreso con un inaspettato lavoro di squadra tra Sanji e Zoro! I creatori di Food Wars: Shokugeki no Soma Yuto Tsukuda e Shun Saeki si sono riuniti ancora una volta per una new entry nella loro serie speciale crossover con One Piece, Food Wars! Shokugeki no Sanji.

One Piece e Food Wars – Un nuovo sguardo al rapporto fra Sanji e Zoro

Questa nuova versione mostra un lato completamente nuovo del cuoco dei Cappello di Paglia mentre si concentra su una delle sue sfide culinarie più difficili. Ma piuttosto che concentrarsi esclusivamente su Sanji, questa volta anche alcuni degli altri Mugiwara si sono divertiti.

La seconda uscita nella serie di eventi speciali include nuove versioni di Zoro e Nami questa volta, e insieme alla nuova versione di Zoro è un riflesso sorprendente delle dinamiche fra Zoro e Sanji. Dopo che Sanji si è impegnato per preparare un pesce particolarmente duro, Zoro finisce per aiutarlo.

In Shokugeki no Sanji, il cuoco dei Pirati di Cappello di Paglia giura di tagliare e preparare uno dei pesci più duri dell’East Blue, il Dragon Salmon, per aiutare la figlia di un pescatore a ottenerlo in tempo per il suo matrimonio. Sanji fatica a tagliare il pesce, poiché richiede un singolo taglio che percorra l’intero corpo di questo pesce davvero molto lungo senza colpire una certa tasca al suo interno, che rischierebbe di farlo esplodere.

Ma senza coltelli di quella lunghezza, per Sanji sarebbe stata un’impresa davvero ardua. Quando Zoro sente il pescatore parlare di come sua figlia fosse fragile e malata da bambina, e che per questo voleva per lei un matrimonio il più bello possibile, Zoro decide di aiutare il suo arcinemico e riconosce anche che Sanji manterrà fede alla sua parola di fare qualcosa dal Dragon Salmon. Da una parte, va da Sanji e lo sminuisce, dall’altra gli lascia una delle sue spade in cucina.

Quando se ne va, Sanji dice che lo strumento di cui ha bisogno si trova proprio in cucina e usa una delle spade di Zoro per tagliare e preparare perfettamente il Dragon Salmon. Un nuovo, esilarante sguardo sulla rivalità fra Zoro e Sanji al di fuori della battaglia che mostra quanto bene possano lavorare insieme, anche quando si denigrano a vicenda.

