Demon Slayer: l'illustrazione speciale di Hideaki Sorachi per il finale di Gintama

Come già riportato in precedenza, gli spettatori che si recheranno alla quarta settimana di proiezione cinematografica di Gintama: The Final Movie, il film animato che pone la conclusione definitiva del franchise ispirato al manga – Gintama – scritto e disegnato da Hideaki Sorachi su Weekly Shonen Jump, hanno ricevuto l’illustrazione speciale di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba realizzata dal mangaka.

Gintama incontra Demon Slayer

Al Jump Festa ’21 dello scorso dicembre abbiamo visto un’anteprima della trovata di marketing azzeccata (considerando l’enorme successo commerciale di Demon Slayer) con Tanjiro, Rengoku e Shinobu, ma ora l’illustrazione è disponibile nella sua interezza con tutti i Nove Pilastri.

L’autore, inoltre, ha anche illustrato un nuovo poster con i protagonisti di Gintama –Gintoki Sakata, Shinpachi Shimura e Kagura -, la cui illustrazione è stata usata in precedenza nell’edizione invernale di Jump GIGA. Anche il poster in questione sarà consegnato agli spettatori in occasione della quarta settimana di proiezione.

Possiamo guardare le due illustrazioni in calce all’articolo.

Dettagli su Gintama: The Finale Movie

Il film, uscito dal 8 gennaio 2021 nei cinema giapponesi, si occupa di adattare le parti conclusive dell’opera ufficiale includendo elementi aggiuntivi ed inediti appositamente per il lungometraggio mai svelati prima.

Pertanto è una unione amalgamata di elementi non presenti nel manga e altri effettivamente canonici sino a raggiungere il finale letto su Shonen Jump.

L’autore stesso ha partecipato alla produzione disegnando di proprio pugno illustrazioni che di conseguenza saranno animate dallo staff.

Gintama