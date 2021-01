L’ultima sequenza di immagini del nuovo tema di apertura di Black Clover ha spoilerato un’enorme rivelazione su Asta per l’arco narrativo corrente nell’anime, ovvero quello del Regno di Spade.

Il primo nuovo episodio dell’anno non solo ha dato il via al nuovo arco, ma ha mostrato anche una nuova opening e una nuova ending. Come molte delle sigle di apertura più allettanti viste nel passato della serie, l’ultima sequenza di apertura dell’anime è ricca di alcuni importanti dettagli su ciò che verrà nel futuro prossimo dell’anime. Ma c’è una rivelazione che è enormemente più grande delle altre.

Mentre alcune delle rivelazioni viste nell’ultima sequenza del tema di apertura sono solo anticipazioni del tipo di azione che vedremo nel resto dell’arco del Regno di Spade di Black Clover, una delle immagini mostrate è una rivelazione di qualcosa di estremamente cruciale per Asta in arrivo nel futuro dell’arco. Abbiamo già visto, ad esempio, una anticipazione del prossimo scontro di Yuno e le nuove trasformazioni di Charlotte e Noelle.

Se siete curiosi di scoprire quale sia la sconvolgente rivelazione che riguarda Asta presente nella nuova sigla di apertura di Black Clover, procedete pure nella lettura di questo articolo.

Black Clover e lo spoiler su Asta

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler sul nuovo arco narrativo del Regno di Spade!

Chi segue più serie di animazione giapponese come me sa perfettamente che a volte è meglio guardare le sigle con gli occhi chiusi o saltarle a piè pari per evitare spoiler anche massicci: pensate ad esempio alla sigla della saga di Wano di One Piece, che mostra già intere sezioni dello scontro finale fra Luffy e Kaido…

Le nuove sequenze del tema di apertura di Black Clover mostrano alcune interessanti immagini lampeggianti verso la fine, e tutte riguardano Asta (qui potete dare un’occhiata a un indizio su un prossimo, ulteriore potenziamento di Asta). C’è l’immagine di una donna che saluta, ma è troppo sfocata per riconoscerla. Questo è importante per il futuro di Asta, ma l’unica cosa che viene chiaramente mostrata è una immagine di un diavolo sorridente nello stesso corridoio rosso in cui Asta cammina verso l’inizio della sigla di apertura. Anche se questa potrebbe sembrare un’estensione del suo grande potere demoniaco, in realtà è qualcos’altro…

Ciò che questo screenshot rivela in realtà è il primissimo sguardo a Diavolo di Asta in persona, così come apparirà nella serie animata. Senza scendere troppo nei dettagli di come o quando apparirà il Diavolo nella serie, il Diavolo di Asta alla fine sarà del tutto rivelato negli eventi successivi dell’arco del Regno di Spade.

