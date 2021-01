BOFURI – Dato che non sopporto il dolore, metterò tutti i punti in difesa (Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu.), come sappiamo, godrà di una seconda stagione.

In occasione di un evento in streaming che ha festeggiato il primo anniversario della messa in onda della stagione 1, è stato annunciato che la stagione 2 verrà trasmessa come serie anime per la tv nel corso del 2022.

Di seguito la visual di annuncio:

A proposito di BOFURI

BOFURI – Dato che non sopporto il dolore, metterò tutti i punti in difesa traspone la serie omonima di light novel di Yuumikan, in corso dal 2016 sul sito web Shosetsuka ni Naro; Kadokawa pubblica i volumi dal 2017, impreziositi dalle illustrazioni di Koin.

Shin Oonuma (WATAMOTE) e Mirai Minato (Masamune-kun’s Revenge) hanno diretto la prima stagione della trasposizione anime presso lo studio SILVER LINK. (L’Epopea del Cavaliere Ripetente) su sceneggiature coordinate da Fumihiko Shimo (Anima Yell!, New Game!)

Kazuya Hirata (Fate/kaleid liner Prisma Illya) ha curato il design dei personaggi e la direzione generale dell’animazione.

La prima stagione si compone di 12 episodi trasmessi tra Gennaio e Marzo 2020.

Le light novel hanno dato origine anche un manga a cura di Jiro Oimoto, in corso su Comp Ace di Kadokawa dal 2018.

BOFURI in Italia

In Italia la prima stagione di BOFURI – Dato che non sopporto il dolore, metterò tutti i punti in difesa è disponibile in streaming gratuito su Yamato Animation:

Kaede è una normale ragazza, ma convinta dall’amica Risa decide di provare il videogioco di realtà virtuale NewWorld Online. Kaede non è molto pratica di videogiochi e dato che non vuole farsi male quando crea il suo personaggio mette tutti i punti statistica in difesa. Ha così inizio la grande avventura di una ragazza armata di scudo in un mondo fantasy che prendendo scelte poco ortodosse riuscirà a diventare la giocatrice più forte.

