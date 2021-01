Il profilo Twitter ufficiale dell’anime Cells at Work! Black ha annunciato una novità sulla trasmissione degli episodi 3 e 4.

Gli episodi in questione dello spin-off di Cells at Work! Lavori in Corpo verranno trasmessi il 18 Gennaio 2021 come special di un’ora; il secondo episodio uscirà regolarmente questa settimana e in Italia potremo guardarlo Venerdì su Yamato Animation in streaming gratuito.

Di seguito la key visual dello special:

A proposito di Cells at Work! Black

Shigemitsu Harada (anche noto in Italia per Yuria Type 100 edito da Magic Press) e Issei Hatsuyoshi pubblicano il manga Cells at Work! Black dal 7 Giugno 2018; il volume 8, in uscita a Febbraio, sarà l’ultimo della serie.

Inedito in Italia, il manga segue le vicende dei globuli all’interno del corpo di un uomo stressato, che soffre di colesterolo, mangia e beve troppo e fa poca attività fisica.

Hideyo Yamamoto (Magical Girl Spec-Ops Asuka) dirige la trasposizione animata presso LIDEN FILMS (Berserk 2016/2017, La Leggenda di Arslan, Terraformars) su sceneggiature stese e coordinate da Hayashi Mori (Layton Mystery Tanteisha: Katori no Nazotoki File).

Eiji Abiko (Last Hope, Baby Blue) cura il character design, mentre Yugo Kanno (Psycho-Pass, Le Bizzarre Avventure di Jojo: Diamond Is Unbreakable) compone la colonna sonora.

La serie si comporrà di 13 episodi, che in Giappone saranno raccolti in 7 DVD e Blu-ray Disc in uscita tra Febbraio e Agosto.

Non solo Cells at Work! Black

Ricordiamo inoltre che le trasmissioni di Cells at Work! Black sono precedute dagli episodi della seconda stagione di Cells at Work! Lavori in Corpo.

Anche questa serie è diffusa in simulcast ogni Venerdì su Yamato Animation, mentre il manga originale di Akane Shimizu è edito da Edizioni Star Comics nel nostro Paese:

ESPLORANDO IL CORPO UMANO… IN VERSIONE MANGA!

Il corpo umano è una macchina complessa in cui una miriade di componenti deve svolgere il proprio compito in perfetta sincronia. Nel bel mezzo di quest’attività frenetica, un giovane e inesperto globulo rosso alle prese con la sua prima consegna di ossigeno scopre che uno degli incarichi più importanti è la difesa dagli aggressori esterni… il lavoro dei globuli bianchi! Volete saperne di più riguardo a pneumococchi, allergia, influenza e abrasioni? Allora non perdetevi il primo, esilarante volume di questa serie-rivelazione che mescola ironia, azione e combattimenti in pieno stile shonen!

