L’anime di Black Clover, tratto della serie manga originale di Yuki Tabata, è recentemente ripreso dando il via al nuovo arco narrativo che vede il Regno di Clover combattere il Regno Spade. Ma contro quali nemici i nostri eroi dovranno battersi? Sembra che qualche indizio sia nascosto nell’opening.

ATTENZIONE: QUESTO ARTICOLO CONTIENE SPOILER SULL’EPISODIO 158 DI BLACK CLOVER

Black Clover – Yuno vs Zenon

Se dovessimo credere alle immagini dell’opening, Yuno dovrà ingaggiare battaglia con Zenon, membro della Triade Oscura del Regno di Spade. Zenon utilizza un tipo di magia in grado di generare e manipolare le osse umane.

What fight y'all most hype for between these 2? pic.twitter.com/9Lq9aXtSNW — King Sinbad (@KingSinbad10) January 5, 2021

L’uomo ha un tale controllo sul suo potere che è riuscito a conquistare il Regno di Diamond da solo. Il suo potere gli permette di rilasciare massicci grovigli di ossa che non offrono aperture per sfuggire e sono affilati come lance. Può aumentare la rigenerazione di queste ossa a scopo difensivo, riparandole più velocemente di quanto possano essere distrutte. Può anche modellare le ossa in armi da impugnare a mano, come una spada.

Tendendo conto di quanto forte è Zenon e quanto distruttivo è il suo potere, sarà una lotta piuttosto dura per Yuno. Black Clover 158 ha già mostrato agli appassionati un misterioso cliffhanger di Yuno che sembra legare il ragazzo al Regno di Spade in un modo molto specifico, poiché viene definito un “Signore”, per cui il prossimo episodio della serie risponderà sicuramente alle nuove domande sorte dopo questo cliffhanger.

Considerando poi che Yuno non è stato uno dei cavalieri del Regno di Clover a essersi sopposto all’addestramento nel Regno di Heart negli ultimi sei mesi, sarà interessante vedere quanto è cambiato in quel tempo, se non del tutto. Questo combattimento servirà ad aprire gli occhi su altri aspetti lasciati ancora in sospeso riguardanti questo personaggio, ed è probabile che non mancherà molto prima che il non detto venga svelato.

