Marvel Comics ha svelato alcuni nuovi dettagli di Marvel’s Alien, la nuova serie di Philip Kennedy Johnson e Salvador Larocca, in anteprima.

Marvel’s Alien: la nuova serie

In seguito al recente annuncio della nuova serie, Marvel ha svelato alcuni dettagli in anteprima della sua nuova serie Marvel’s Alien, tramite un comunicato stampa, pubblicando una breve descrizione della storia e alcune immagini esclusive oltre alle cover già svelate.

Prefissata per l’uscita a marzo, Marvel’s Alien è la prima serie di questo genere del publisher, che ha ereditato le licenze da Dark Horse Comics come risultato dell’incorporazione di FOX in Disney, sebbene i Brood siano stati in giro per tanto tempo.

Philip Kennedy Johnson, che ha recentemente scelto di guidare anche i fumetti DC di Superman, si occuperà di scrivere la serie, mentre Salvador Larocca è scelto per i disegni.

Che cosa aspettarsi?

L’ICONICO TERRORE CINEMATICO FA IL SUO MARVEL DEBUTTO! Gabriel Cruz ha dato la sua vita a Weyland-Yutani: nel caso di un attacco alieno è sopravvissuto a malapena, quasi letteralmente! Da poco in pensione, Cruz sta cercando di sistemare le cose con il figlio abbandonato con l’aiuto del suo amico, un androide modello Bishop, ma il suo rientro nella vita civile non sta andando liscio … e i suoi incontri con il letale Xenomorfo sono tutt’altro che d’aiuto. Phillip Kennedy Johnson e Salvador Larroca si uniscono per raccontare una storia completamente nuova del titano dell’orrore e della fantascienza che ha spaventato il pubblico per decenni. Nessuno è sicuro. Nessuno è innocente. E nessuno può sentirti urlare.

Che cosa ci aspetta in questa nuova avventura? Salvador Larocca si è già detto entusiasta e promette di non deludere le nostre aspettative:

Ho divorato ogni storia di ALIEN che ho potuto in ogni mezzo disponibile e ho passato molte ore in fondo a una classe a disegnare idee per quello che è successo prima, dopo e tra i capitoli che abbiamo avuto modo di vedere. Ora ho l’opportunità di dare vita ai miei incubi preferiti. E con i miei amici follemente talentuosi alla Marvel e alcuni dei più grandi artisti dei fumetti che raccontano queste storie con me, posso prometterti: i nostri incubi saranno tuoi.

