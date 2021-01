L’ex governatore della California Arnold Schwarzenegger ha condiviso parole di ferma condanna, ma anche di speranza, all’indomani della terribile rivolta al Campidoglio degli Stati Uniti, denunciando il presidente Donald Trump e la “mancanza di spina dorsale” dei suoi colleghi repubblicani.

Arnold Schwarzenegger come Conan il Barbaro

In una dichiarazione video rilasciata domenica, Arnold Schwarzenegger ha paragonato la rivolta a Washington alla Kristallnacht, ovvero la famigerata Notte dei Cristalli, l’assalto del 1938 da parte dei nazisti in Germania che distrusse case, attività commerciali e sinagoghe ebraiche, mentre migliaia di persone venivano radunate per essere mandate nei campi di concentramento, dicendo che mercoledì c’è stata

“la Notte dei Cristalli qui in America. I vetri rotti erano quelli delle finestre del Campidoglio degli Stati Uniti. Ma la folla non ha solo frantumato le finestre del Campidoglio. Hanno infranto le idee che davamo per scontate. Non si sono limitati ad abbattere le porte dell’edificio che ospitava la democrazia americana. Hanno calpestato i principi stessi su cui è fondato il nostro Paese“.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5 — Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021

Schwarzenegger ha inoltre tracciato dei parallelismi con la sua vita e la sua educazione nell’Austria del secondo dopoguerra, mentre discuteva della rivolta pro-Trump di mercoledì al Campidoglio degli Stati Uniti.

Schwarzenegger ha confessato che da bambino ha conosciuto uomini distrutti che hanno cercato di affogare nell’alcol il senso di colpa, il dolore e la vergogna per aver partecipato al “regime più malvagio” della storia, rivelando, e ammettendo di non averne mai voluto parlare in pubblico prima di questo momento così drammatico, che suo padre si ubriacava spesso e picchiava lui e sua madre.

Parlando più nello specifico di Trump e della sua infanzia, Schwarzenegger ha dichiarato:

“Il Presidente Trump ha cercato di ribaltare i risultati di un’elezione, di un’elezione giusta. Ha cercato di attuare un colpo di Stato ingannando le persone con le bugie. Anche mio padre e i vicini sono stati ingannati con le bugie“.

Trump è un leader fallito che presto diventerà irrilevante, ha dichiarato Schwarzenegger. Si è poi rivolto ai funzionari eletti repubblicani e ha fatto riferimento al libro del Presidente John F. Kennedy Profiles in Courage (Ritratti del coraggio). Si tratta di una raccolta di 8 biografie di altrettanti Senatori degli Stai Uniti d’America che valse all’allora Senatore il Premio Pulitzer per la biografia e autobiografia nel 1957:

“Un certo numero di membri del mio stesso partito, a causa della loro mancanza di spina dorsale, non vedrebbero mai i loro nomi in un libro del genere, ve lo garantisco. Sono complici di coloro che hanno portato in Campidoglio la bandiera dell’insurrezione ipocrita“.

I funzionari pubblici devono mettere il Paese al di sopra del partito e lavorare per il popolo, ha detto. Ha anche offerto il suo sostegno al Presidente eletto Joe Biden, ed è in questo momento che l’ex Governatore della California ha mostrato la spada dal suo film del 1982, Conan il Barbaro.

Schwarzenegger ha usato la spada come metafora per offrire speranza agli americani dopo i disordini, che hanno provocato anche la morte di 5 persone a. Ha detto che le spade diventano più forti dopo essere state ripetutamente temperate, poiché l’acciaio viene tenuto nel fuoco e poi immerso nell’acqua fredda più e più volte.

Questo processo così violento in realtà non nuoce al metallo, anzi, è necessario per fortificare le lame d’acciaio. Allo stesso modo, i fatti di Washington all’apparenza sembra abbiano intaccato la democrazia statunitense, ma secondo Arnorld Schwarzenegger ne uscirà fortificata:

“Credo che per quanto siamo scossi dagli eventi degli ultimi giorni, ne usciremo più forti, perché ora capiamo cosa si può perdere. Abbiamo bisogno di riforme, naturalmente, in modo che questo non accada mai più. Dobbiamo rendere responsabili le persone che ci hanno portato a questo punto imperdonabile. E dobbiamo guardare oltre noi stessi, i nostri disaccordi di parte e mettere la nostra democrazia al primo posto“.

