Boruto: la nuova opening in VIDEO omaggia Naruto Shippuden

L’episodio numero 181 della serie animata di Boruto: Naruto Next Generations, ispirata al manga omonimo scritto da Masashi Kishimoto e disegnato da Mikio Ikemoto su V-Jump nonchè sequel diretto di Naruto, ha dato il via all’arco narrativo del recipiente trasponendo gli eventi canonici del manga.

Per omaggiare quindi l’adattamento manga è stata lanciata anche la nuova e ottava opening che si intitola BAKU. Il pezzo è eseguito da Ikimonogakari.

Le sequenze della nuova sigla di chiusura sono in testa all’articolo e, per chi la serie di Naruto l’ha gustata sino all’ultimo, riscontrerà dei forti riferimenti a Naruto Shippuden, la seconda stagione animata che copre, appunto, la seconda parte del manga.

In particolare la nuova opening omaggia ben due sigle di apertura di Naruto Shippuden, la numero 5 e la numero 6: Hotaru no Hikari dei Ikimono Gakari e Sign dei Flow. Potete guardare di seguito i riferimenti coi vostri occhi mediante i video delle due sigle citate:

La serie anime ha ripreso ad adattare il manga e molto presto vi sarà anche l’esordio di Kawaki come anticipato dal recente trailer e immagine promozionale.

Dove leggere Boruto in Italia

Boruto è disponibile legalmente, gratuitamente e in lingua inglese su MANGA Plus. L’edizione cartacea è edita in Italia da Planet Manga.

L’anime di Boruto in Italia

La serie anime è visibile in Italia legalmente e con sottotitoli in italiano attraverso il servizio streaming online di Crunchyroll.

Boruto: Naruto Next Generations – anime e manga

Boruto: Naruto Next Generations è un manga disegnato da Mikio Ikemoto (assistente di Masashi Kishimoto durante la serializzazione di NARUTO) e scritto da Ukyo Kodachi (assistente di Kishimoto durante la realizzazione della sceneggiatura del film di “Boruto: Naruto the Movie”) con la supervisione di Masashi Kishimoto in veste di l’editor.

L’opera si pone come seguito al manga “NARUTO”. Attualmente sono stati pubblicati 53 capitoli, e i primi 47 sono raccolti in 12 volumi.

In Giappone sono stati pubblicati cinque romanzi. Si ispirano all’arco iniziale dell’anime di Boruto: Naruto Next Generations sino a che non ha raggiunto gli eventi di Boruto: Naruto the Movie. Planet Manga ha già pubblicato tutti i volumi che sono disponibili per l’acquisto.

In Italia il manga è edito da Planet Manga con 10 volumi disponibili.

La serie animata di Boruto: Naruto Next Generations, prodotta da Studio Pierrot e trasmessa ogni domenica su TV Tokyo, ha raggiunto i 181 episodi.

Naruto

Naruto, invece, è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha). Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’etichetta di Planet Manga.

La due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi.

In Italia Naruto è stato trasmesso interamente. “Shippuden” invece conta, per ora, 348 episodi.

