Fra gli affermati manga attualmente ad essere serializzati su Weekly Shonen Jump, indubbiamente, troviamo My Hero Academia di Kohei Horikoshi e Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight di Gege Akutami.

Il primo ha raccolto l’eredità spirituale di Naruto di Masashi Kishimoto per trovare la propria legacy, il secondo, invece, è il prescelto di Shueisha tanto che fin da subito ha ricevuto le attenzioni di una vera serie affermata e un piano anime dai primi anni di vita.

My Hero Academia e Jujutsu Kaisen si incontrano

Tra le due opere c’è una distanza di pochi anni e i lettori giapponesi ne sono così affiatati che il dipartimento editoriale di Weekly Shonen Jump ha voluto giocare con la fantasia chiedendo ai rispettivi autori di scambiarsi i manga e realizzare i rispettivi protagonisti.

E’ così che Akutami-sensei ha realizzato Deku e Kacchan, mentre Horikoshi-sensei ha disegnato Yuji Itadori con il loro stile caratteristico. Possiamo guardare il tutto in calce all’articolo.

My Hero Academia è pronto a tornare nella scena anime il 27 marzo 2021 con la quinta stagione animata. In più, sempre nel 2021, è atteso il terzo film animato che amplierà nuovamente l’esperienza con un altro progetto cinematografico.

Jujutsu Kaisen, invece, sta ricevendo in questi mesi la prima trasposizione animata, tra l’altro riuscita, a cura di Studio MAPPA. Iniziata ad ottobre 2020, la seconda parte è attesa per il 15 gennaio 2021.

My Hero Academia: manga

MY HERO ACADEMIA è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi dal 7 luglio 2014. Attualmente sono stati pubblicati 296 capitoli settimanali e i primi 285 sono raccolti in 29 volumi. In Giappone è edito da Weekly Shonen Jump (Shueisha).

In Italia i diritti del manga sono stati acquistati da Edizioni Star Comics con 26 volumi disponibili.

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight è un manga shonen scritto e disegnato da Gege Akutami su Weekly Shonen Jump dal 2018. Al momento conta, in Giappone, 134 capitoli e 14 volumi pubblicati. In Italia l’opera è edita da Planet Manga al netto di 5 volumi disponibili.

La serie animata, prodotta da studio MAPPA, conta 12 episodi trasmessi.

