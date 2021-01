Le opere d’arte originali che Dave Gibbons ha realizzato per Watchmen di solito sono vendute per decine di migliaia di dollari. Le copertine per centinaia di migliaia. Rivaleggia con Il Cavaliere Oscuro come corpo di lavori artistici sui fumetti degli ultimi trentacinque anni con il valore più alto all’asta. Di recente, è stata messa in vendita una copertina realizzata da Dave Gibbons per Watchmen. Scorpiamone i dettagli.

Watchmen: la copertina all’asta realizzata da Dave Gibbons

January 14 – 17 Comics & Comic Art Signature Auction – Dallas 7239 is a forgotten Dave Gibbons Watchmen cover, currently selling for a lot less.

Heritage Auctions in questo momento ha inserito la copertina originale come parte delle sue aste Comics & Comic Art Signature, che si terranno dal 14 al 17 gennaio a Dallas.

Si tratta di una copertina dimenticata di Dave Gibbons per Watchmen, attualmente in vendita a molto meno. È stata creata per The Comics Journal e pubblicata nel 1987. È una copertina originale che raffigura la creazione di un numero di Watchmen che include miniature, sceneggiatura, materiale di riferimento e strumenti artistici, che si combinano per riflettere Watchmen, così come l’immagine della faccina sorridente simbolo del famoso fumetto. Attualmente ha raggiunto i $ 12.000, che è meno del valore a cui viene venduta in media una pagina di Watchmen.

Potete ammirarla qui i basso:

Qui di seguito, la descrizione dell’opera d’arte così compare sul sito in cui è messa all’asta:

“Dave Gibbons The Comics Journal # 116 Watchmen Themed Cover Original Art (Fantagraphics, 1987). Questo numero del Comics Journal era sugli scaffali in concomitanza con Watchmen # 10, quindi l’innovativa serie in 12 parti non era nemmeno completa in quel momento! Ma già allora era chiaro quale importante opera fosse destinata a diventare. Questo pezzo d’arte cattura l’atmosfera della serie senza nemmeno che alcuno dei personaggi principali compaia sull’immagine. Dave Gibbons è un maestro nell’uso di layout e oggetti incorniciati per richiamare un’immagine che non c’è o per rispecchiare un’immagine nello spirito. In questo caso, la familiare spilla con faccina sorridente insanguinata viene replicata dagli oggetti sul tavolo da disegno. Realizzato con inchiostro su grafite sul retro di un cartoncino DC Bristol con un’area dell’immagine di 12,75 “x 16,76”. La tavola a toni leggeri ha una piega negli angoli in basso a sinistra e in alto a destra. C’è anche una leggera usura da manipolazione. Firmato da Gibbons in basso a sinistra dell’area dell’immagine. In ottime condizioni“.

