L’utente di Twitter Constantin Liétard ha deciso di portare il concetto di videogioco su un nuovo livello, permettendo agli utenti Twitter di giocare a Pokémon Rosso interagendo in maniera piuttosto semplice con il suo avatar su twitter. Scopriamo insieme i pochi e semplici passaggi da seguire per poter giocare al videogioco classico nato per Game Boy.

Pokémon Rosso: come giocarci GRATIS su Twitter

Nel 1996 vennero pubblicati in Giappone, e negli anni successivi anche nel resto del mondo, Pokémon Versione Rossa e Pokémon Versione Blu, conosciuti fra gli appassionati più semplicemente come Pokémon Rosso e Pokémon Blu.

Si tratta di vere e proprie pietre miliari nella storia dei videogiochi, poiché stiamo parlando dei primi due titoli, ovvero i capostipiti della serie. Per i nostalgici, per coloro che desiderano giocarci per la prima volta o semplicemente per i curiosi, da oggi è possibile giocare a Pokémon Rosso grazie a una trovata davvero impressionante dell’utente Constantin Liétard, tramite il suo avatar su Twitter:

You can now play Pokemon Red in my avatar! 🥳 Comment one of those buttons on this tweet:

Up, Down, Left, Right, A, B, Start, Select pic.twitter.com/9RV383BGjW — Constantin Liétard (@screenshakes) January 8, 2021

Quindi, coloro che vogliono unirsi al divertimento possono semplicemente aprire il commento qui sopra e rispondere al tweet con uno dei commenti elencati: Su, Giù, Sinistra, Destra, A, B, Start, Select.

C’è un ritardo di 15 secondi tra l’input e la risposta, per cui sarà sufficiente pazientare pochi secondi prima di potersi immergere in Pokémon Rosso.

Nel caso poi vogliate condividere le vostre impressioni o vogliate dare e ricevere consigli, è anche stato creato un server temporaneo su Discord in modo che i giocatori possano discutere fra di loro e coordinarsi meglio:

Since I got a few requests I created a category for this on my Discord server so that you can discuss what to do more easily.https://t.co/08exqJA5nx — Constantin Liétard (@screenshakes) January 9, 2021

Aggiornando la loro pagina Twitter, potete effettivamente vedere i progressi del gioco. È un’idea divertente e interessante, nonché un ottimo modo per rendere nuovamente fruibile, per giunta in modo completamente gratuito, il videogioco di ruolo classico che ha gettato le basi per la creazione di uno dei franchise più amati di casa Nintendo.

