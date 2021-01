Il sito ufficiale per l’adattamento dell’anime di Horimiya, tratto dall’omonimo manga di HERO, ha rivelato che la serie è composta da 13 episodi. Questo è stato rivelato anche attraverso le informazioni dvd Blu-ray che è stato pubblicato sul loro sito ufficiale.

Il primo episodio di Horimiya è andato in onda in Giappone oggi 10 gennaio alle 12:30 su Tokyo MX, Tochigi TV, Gunma TV e BS11.

La doppiatrice Haruka Tomatsu interpreta la brillante e popolare liceale Kyoko Hori e il doppiatore Kouki Uchiyama interpreta il ruolo dell’appariscente ragazzo nerd Izumi Miyamura. La serie è animata da CloverWorks con Masashi Ishihama come regista. Takao Yoshioka si occupa della sceneggiatura della serie mentre i disegni dei personaggi sono supervisionati da Haruko Iizuka. Infine, Masaru Yokoyama è responsabile della composizione musicale.

Horimiya – il manga

Il manga di Horimiya è stato creato scritto da HERO e disegnato da Daisuke Hagiwara per venire serializzato dal 2011 sulla rivista Monthly GFantasy edita da Square Enix. In Italia la serie viene pubblicata da Edizioni BD sotto l’etichetta J-POP ed è tutt’ora in corso.

J-POP descrive così la serie:

Una frizzante romantic comedy scolastica per chi ha amato Toradora!

A scuola, Kyoko è ammirata da tutti per il suo stile e la sua bellezza. Miyamura invece è ritenuto un otaku inquietante senza segni particolari. Ma entrambi nascondono più di quanto sembri, e il destino decide di far incrociare le loro strade causando malintesi, situazioni inaspettate e una strana amicizia!

