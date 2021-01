Il progetto ideato da SUP3R5 di produrre delle PS5 con tema estetico PS2 è stato ufficialmente cancellato e tutti i preordini annullati. La motivazione, fa sapere SUP3R5 in persona, sono una serie di minacce rivolte allo staff che si stava occupando del progetto. Quest’idea aveva già incontrato il favore dell’utenza, facendo sì che SUP3R5 lavorasse concretamente ad una PS5 stilizzata come una PS2. Com’è logico pensare, anche le prenotazioni erano stato un successo.

Pare che però siano state recapitate delle non meglio specificate “minacce concrete” verso i membri dell’azienda e dei propri cari, tanto da costringere al ritiro del progetto. Sono stati in molti poi a ritenere che forse tutta questa sia stata una semplice trovata pubblicitaria e che non ci siano state reali minacce al progetto, anche perché non sono state rivelate di che entità fossero.

SUP3R5 ha poi dichiarato che “[…] Volevamo che fosse un progetto per celebrare una nostalgia condivisa da molti. Viene fuori che ci sono persone che vogliono interferire con ciò. Se riterremo che sia saggio riprovarci, allora lo faremo. Per adesso, prendetevi cura di voi stessi.” Con la cancellazione dei preordini si è poi scatenata un’ondata di nervosismo e frustrazione da parte dell’utenza, come era prevedibile.

Vedremo mai una PS5 a tema PS2?

Al momento Sony non ha parlato di un progetto simile per portare il tema PS2 sulla sua nuova console, né sembra avere in cantiere per adesso di dare nuove colorazioni alla propria ammiraglia di nona generazione. C’è comunque da dire che se Sony decidesse di portare avanti un progetto simile, non farebbe altro che incontrare il favore dei fan accaniti e cavalcare l’onda del successo con la propria PS5.

Se volete scoprire tutto sulla gloriosa era di PS2, vi rimandiamo anche al nostro speciale sulle console di sesta generazione.

