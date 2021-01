Hajime Isayama, autore della hit L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin – attack on titan), ha consigliato spassionatamente un manga a tutti i suoi connazionali.

Stando al papà di Eren e Mikasa, il manga che tutti i Giapponesi dovrebbero leggere è Blue Lock di Muneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura.

Il consiglio è stato stampato su un inserto pieghevole contenuto nel volume 33 de L’Attacco dei Giganti.

Blue Lock, il manga consigliato dall’autore di Attack on Titan

In corso su Weekly Shonen Magazine dal 1 Agosto 2018, Blue Lock è un manga sul calcio che prende il via dall’eliminazione della nazionale giapponese ai mondiali del 2018 a seguito dell’eccesso di altruismo dell’attaccante Isagi Youichi, che ha preferito passare la palla a un suo compagno meno dotato tecnicamente invece di calciare in porta.

Per prepararsi ai mondiali del 2022 prende il via un programma di selezione dei calciatori secondo il quale 300 giovani vengono isolati in un istituto – prigione (il Blue Lock) in cui saranno allenati duramente con l’obiettivo di creare “l’attaccante egoista più forte del mondo.”

In Italia è inedito, ma i suoi autori sono stati già pubblicati: di Muneyuki Kaneshiro Edizioni Star Comics ha in catalogo As the Gods Will e Jagan, mentre di Yusuke Nomura Planet Manga ha pubblicato Dolly Kill Kill.

Attack on Titan, si conclude il manga

Shingeki no Kyojin – attack on titan ha debuttato il 9 Settembre 2009 su Bessatsu Shonen Magazine giungerà a conclusione con il capitolo 139 che uscirà il 9 Aprile 2021 all’interno del numero 5 del mensile di Kodansha.

Il volume 34 sarà quello finale e sarà disponibile dal 9 Giugno 2021 nelle librerie del Giappone.

In Italia esce per Planet Manga con il titolo L’Attacco dei Giganti.

La stagione finale della serie anime è in corso dal 7 Dicembre 2020 ed è prevista in 16 episodi.

In Italia è disponibile in simulcast e simuldub su VVVVID e Amazon Prime Video.

