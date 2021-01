Persona 5 è stato uno dei miglior JRPG degli ultimi dieci anni e anche uno dei più ambiziosi, sperimentali e meglio realizzati della storia. Uscito nel settembre 2016 in Giappone e approdato in occidente ad aprile 2017, il gioco conquistò critica e pubblica fino alla realizzazione di addirittura una versione Royal uscita proprio a marzo 2020, quasi un anno fa. In molti sanno, però, che lo sviluppo di Persona 5 è stato travagliato e ha richiesto quasi un decennio per essere completato.

Persona 6, invece, non avrà questi problemi, almeno a quanto trapelato da Atlus, lo sviluppatore della fortunata serie di Shin Megami Tensei da cui poi nacque il più noto spin-off Persona. Il quinto capitolo ha anche fatto da apripista a Persona 6, rendendo tutta la saga molto più famosa, quando invece era prima una serie di titoli di nicchia. Dunque Persona 6 troverà più facilmente investimenti, risorse ed energie da dedicare alla produzione.

Sono in molti a ritenere che i lavori a Persona 6 siano già iniziato nel tardo 2018, e tenendo conto di tutti questi fattori, non dovrebbe richiedere tutto il tempo richiesto dal predecessore. Se invece si ipotizza che i lavori inizino quest’anno (o sono iniziati nel 2020) possiamo attendere fiduciosi un annuncio non troppo lontano nel tempo. Molti dei dubbi durante lo sviluppo di Persona 5 erano anche legati al destino di Index Corporation, che aveva dichiarato bancarotta.

Persona 6 – l’annuncio è vicino?

Proprio alcuni giorni fa siamo venuti a sapere che Atlus farà un importante annuncio. Sono in molti a pensare che si tratti proprio di Persona 6 e di qualche novità riguardante la saga principale, se non addirittura il nuovo Shin Megami Tensei. Il quinto capitolo era infatti atteso per Nintendo Switch ma se ne sono poi perse le tracce dopo il trailer condiviso alcuni anni fa.

Che il 2021 sia l’anno di Persona e Atlus?

