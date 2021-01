Le uscite manga Star Comics del 13 Gennaio 2021 vedono la conclusione di Ex-Arm (di cui è in arrivo la serie anime su Crunchyroll) e la pubblicazione dei nuovi volumi di serie come Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba e Vigilante – My Hero Academia Illegals.

A seguire tutte le uscite manga Star Comics del 13 Gennaio 2021, mentre cliccando qui possiamo leggere cosa ci attende a Febbraio.

Le uscite manga Star Comics del 13 Gennaio 2021

PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON ETERNAL EDITION 7

Naoko Takeuchi

14,5×21, B, 336 pp, b/n e col., con copertina olografica, con alette, € 14,90

Chibiusa è in procinto di tornare nel futuro, quando dal nulla appare un misterioso unicorno alato in cerca dell’aiuto di una “fanciulla”: che sia proprio lei? Un’eclissi totale fa presentire nuove sventure…Tutto porta a pensare che non sia ancora tempo di partire per Small Lady!

JOJONIUM 9

Hirohiko Araki

15×21, cartonato, 276 pp, b/n e col., € 15,90

Durante la traversata verso Singapore, Jotaro e i suoi compagni vengono attaccati da un misterioso individuo dotato di poteri Stand che ha preso il posto del capitano della nave. In seguito allo scontro, una bomba nascosta dall’impostore riduce in pezzi l’imbarcazione, ma i nostri vengono miracolosamente soccorsi da un mercantile di passaggio. A bordo, però, sembra non esserci nessuno, se non un grosso orangutan in gabbia… Che sia una nuova trappola dei seguaci di Dio Brando?!

BIG 60

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA 11

Koyoharu Gotouge

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,50

La battaglia scoppiata al Quartiere dei Fiori contro Gyutaro e Daki, i due fratelli demoni Seste Lune Crescenti, è violentissima. Poco alla volta Tanjiro e gli altri riescono a coordinarsi con la Colonna Uzui, che tuttavia cade sotto i colpi dei nemici insieme a Inosuke e Zenitsu. Ora che i suoi compagni sono stati sconfitti, riuscirà Tanjiro a eliminare i due demoni da solo?

FAN 256

EX-ARM 14

Shin-ya Komi, HiRock

13×18, B, 240 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Il Banditore, che si è scoperto essere un clone di Shuichi, fratello maggiore di Akira, viene ingoiato da ß, che sin dall’inizio mirava alla Ex-Arm No.11 nelle mani del venditore. Questo “sacrificio” si rivela essere in realtà un tiro mancino del Banditore, che in tal modo affida ad Akira le sue ultime volontà insieme all’arma No.11, dando al ragazzo la possibilità di eliminare una volta per tutte l’avversario. Tuttavia, proprio in quel momento, un’interferenza colpisce i caccia dell’esercito americano inviati contro ß, prendendone il controllo…

POINT BREAK 249

JAGAN 10

Muneyuki Kaneshiro, Kensuke Nishida

13×18, B, 224 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Terminato l’accanito scontro al parco tematico, Jagasaki avanza lungo il proprio cruento cammino. Mentre è alla ricerca di uomini mezzi guasti da usare come pedine per distruggere Deader Land, si imbatte in Yukimaru, un ragazzo diventato mezzo guasto al solo scopo di uccidere Jagan. Un nuovo vortice di desideri, amore e odio si innesca con conseguenze devastanti…

ZERO 247

SAVAGE SEASON 2

Mari Okada, Nao Emoto

11,5×17,5, B, 176 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,50

Il dibattito che anima il club letterario si fa sempre più “caldo”. Kazusa, nonostante l’imbarazzo di aver sorpreso il suo amico d’infanzia Izumi mentre si masturbava, si rende conto di provare qualcosa per lui. Il loro rapporto è cambiato parecchio negli anni e la ragazza non sa come affrontare la situazione…

KAPPA EXTRA 259

VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA ILLEGALS 9

Kohei Horikoshi, Hideyuki Furuhashi, Betten Court

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,50

Sono passati alcuni anni da quando The Crawler è entrato in azione, ed è il momento per lui di cercare un vero impiego. Tra un colloquio di lavoro e l’altro, il nostro continua a darsi da fare per proteggere la pace a Naruhata, ma ha l’impressione che ultimamente Pop lo stia evitando…

WONDER 100

TALES OF WEDDING RINGS 7

Maybe

13×18, B, 208 pp, b/n e col, con sovraccoperta, € 5,90

Per sconfiggere il Re dell’Abisso, Sato torna nel paese degli elfi insieme alle sue cinque spose. Lì scopre la verità sul precedente Re degli Anelli e si trova rinchiuso nei sotterranei della Grande Biblioteca insieme alle principesse. La condizione per poter uscire è…fare XXX?!

EXPRESS 247

P&ME – POLICEMAN AND ME 11

Maki Miyoshi

11,5×17,5, B, 176 pp, b/n, € 4,50

Avendo scoperto i tormenti che legano Yui al suo passato, Kako decide di aiutare la ragazza ospitandola a casa sua. Purtroppo non tutto fila liscio, e non solo per via dei bisticci… Se Yui dovesse malauguratamente scorgere Kako e Kota in atteggiamenti intimi, che piega prenderebbe la convivenza?!

