Il manga di Black Clover ha finalmente dato l’opportunità a Charlotte di dimostrare quanto sia scresciuta e quanto sia diventata forte con un incredibile power-up che stupirà i fans della serie.

Black Clover – l’incredibile forza di Charlotte

Mentre l’anime di Black Clover si è finalmente avventurato nel nuovo arco narrativo che vede il Regno di Clover combattere contro il Regno di Spade, il manga di Yuki Tabata è entrato in una fase completamente nuova della battaglia dopo che Nacht ha guidato un gruppo selezionato di Capitani del Regno di Clover nel Regno di Spade, nel tentativo finale di salvare Yami e Vangeance dal sacrificio per aprire le porte degli Inferi ed è qui che Charlotte ha avuto l’opportunità di mostrare il suo nuovo potere.

ATTENZIONE: QUESTO ARTICOLO CONTIENE SPOILER SUL CAPITOLO 277 DI BLACK CLOVER

Charlotte Roselei è stata una dei pochi cavalieri del Regno di Clover ad allenarsi nel Regno di Heart per combattere la minaccia imminente contro la Triade Oscura del Regno di Spade, ma ancora non avevamo avuto l’opportunità di vedere quanto il suo potere fosse migliorato. Con Charlotte che affronta Vanica insieme a Rill, ecco svelata la sua nuova potente forma nota come Queen of Briars.

Il capitolo 277 di Black Clover vede Charlotte e Rill avvicinarsi a Vanica, ma quest’ultima è reticente a combatterli perché tutto ciò a cui è interessata è Noelle sin dal loro combattimento. Vanica non si fa scrupoli a ridicolizzare la magia di Charlotte, e questo porta la ragazza a ripensare al suo duro addestramento: quella maledizione che credeva essere il suo svantaggio perché rendeva le sue rose blu più deboli della loro forma rossa originale, si rivela essere il suo più grande asso nella manica. Charlotte è in grado infatti di assorbire il potere maledetto con le sue rose.

Queen of Briars è la nuova forma del potere di Charlotte: trasforma la sua magia della rosa blu in un tipo di magia anti-maledizione. Alla fine del capitolo Charlotte riesce ad avvolgere Vanica in uno sciame di spine e, apparentemente, a sconfiggerla.

Che cosa ne pensi della nuova forma di Charlotte? Scrivilo nei commenti!

Acquista il primo volume di Black Clover