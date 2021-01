Con l’anteprima del prossimo episodio di Yashahime: Princess Half-Demon, la serie sequel di Inuyasha, i fans sono letteralmente impazziti e sul web hanno iniziato a circolare speculazioni sul fatto che Rin potrebbe veramente essere la madre delle gemelle!

Fin dall’annuncio dell’uscita del seguito di Inuyasha i fans sono letteralmente impazziti e hanno iniziato a ipotizzare che le due gemelle Towa e Setsuna fossero le figlie di Rin e Sesshomaru. Nonostante alcuni dubbiosi che hanno continuato a sostenere che Rin non fosse altro che una sorellina per il demone, con il progredire dell’anime alcune cose sono state confermate e anche i più scettici hanno iniziato a ricredersi.

Hanyo no Yashahime ep 15 😍😍😍😍

Inuyasha, Kagome, Sesshomaru, Rin, Jaken, all of them !! 🙈✨✨✨✨

I can't waittttt 🙈 pic.twitter.com/MVASKP0rMH

