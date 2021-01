La tanto attesa seconda stagione di The Promised Neverland è finalmente arrivata, con un episodio trasmesso in anteprima lo scorso 7 gennaio in Giappone, fornendo un primo, nuovo sguardo sugli orfani del Grace Field; ora, sembra anche che il numero di episodi per l’anime prodotto dallo studio di animazione Clover Works sia emerso.

The Promised Neverland 2: da quanti episodi sarà composta?

Quanti episodi di The Promised Neverland 2 vedranno i fan di Emma, ​​Norman e Ray? I bambini non sono più all’interno del loro orfanotrofio-prigione, e in questo primo episodio della Stagione 2 la serie ha introdotto personaggi molto più mostruosi di quanto avessimo mai visto prima, anche se queste le creature potrebbero non essere esattamente ciò che sembrano, nel mondo di questi bambini perduti.

La prima stagione dell’anime ha visto Emma, ​​Norman, Ray, e i loro fratelli e sorelle tenuti prigionieri nel Grace Field in attesa di essere divorati da alcune mostruose e ancora misteriose entità; una volta scoperto il loro misero futuro, i bimbi cercano di evadere per salvarsi la vita, facendo ciò che una volta era ritenuto impossibile, ovvero sfuggire all’orfanotrofio.

Ora, però, i piccoli avranno altri problemi: soli in un mondo di cui non conoscevano nemmeno l’esistenza fino a pochissimo tempo fa, gli ex prigionieri del Grace Field stanno ora scappando dai mostri che vivono nel mondo esterno, cercando al contempo un rifugio sicuro. The Promised Neverland è un gioco del gatto col topo tra i bambini e coloro che li allevano per fare dei loro succulenti cervelli degli ottimi piatti gourmet, e sembra che la seconda stagione dell’anime stia seguendo questa stessa struttura narrativa.

L’ultimo episodio dell’anime di The Promised Neverland ha mostrato gli orfani che muovono i primi passi fuori dalle mura del loro orfanotrofio, inseguiti da mostri orribili che stanno cercando di inghiottirli o sperano di poterli catturare per riportarli al Grace Field.

Ma da quanti episodi è composta The Promised Neverlad 2?

The Promised Neverland 2 sarà composta da 11 episodi, che saranno in seguito anche resi disponibili per l’home video con una serie di bundle su Blu-Ray e DVD che raccoglieranno queste nuove, terrificanti avventure dei bambini del Grace Field:

Aprendo il link alla pagina ufficiale dell’anime di The Promised Neverland è possibile vedere il numero preciso di episodi che andranno a comporre questa attesissima Stagione 2 grazie alla suddivisione negli stessi in 3 DVD o Blue-Ray, con rispettiva data di uscita:

The Promised Neverland Stagione 2 – 1

○ Data di uscita: 7 aprile 2021

○ Episodi: 1, 2, 3, 4

The Promised Neverland Stagione 2 -2

○ Data di uscita: 9 giugno 2021

○ prezzo

○ Episodi: 5, 6, 7, 8

The Promised Neverland Stagione 2 – 3

○ Data di uscita: 4 agosto 2021

○ Episodi: 9, 10, 11

Questi home video saranno disponibili anche in edizioni limitate contenenti diversi bonus come libretti e CD e una confezione speciale illustrata da Kazuaki Shimada, animatore della serie.

Vi ricordo infine che The Promised Neverland è disponibile per la visione in modo completamente LEGALE e GRATUITO su VVVVID: Per ulteriori dettaglio riguardo i giorni e gli orari della messa in onda in simulcast di The Promised Nevrland 2, vi rimando a questo nostro esaustivo articolo.

