Black Clover 158 ha mostrato agli appassionati un misterioso cliffhanger di Yuno alla fine del nuovo episodio! Il primo nuovo episodio dell’anno per l’adattamento anime di Black Clover ha ufficialmente dato il via al tanto atteso arco narrativo ambientato principalmente nel Regno di Spade, e con questo primo episodio del nuovo arco inizia una nuova serie di battaglie inaspettate.

Non solo Asta subirà alcuni cambiamenti nei prossimi episodi, ma il suo rivale non starà certo a guardare, poiché subirà anche lui alcuni cambiamenti. Ebbene, ciò ha inizio proprio con un misterioso cliffhanger alla fine di Black Clover 158.

Black Clover 158: il cliffhanger su Yuno

ATENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Black Clover 158.

L’episodio 158 dell’anime di Black Clover inizia dando ai fan un aggiornamento sul disertore del Regno di Spade che aveva tentato di farsi strada attraverso la regione magica in un episodio precedente. I suoi compagni hanno dato le loro vite e l’ultima parte del loro mana per dargli la forza di andare avanti, e ora sembra che sia finalmente arrivato nel Regno di Clover in cerca di Yuno.

L’inizio dell’episodio vede questo uomo misterioso continuare a farsi strada, finché non viene attaccato da una bestia selvaggia. Con le sue ultime forze, cade in un fiume e l’episodio ce lo mostra nuovamente solo alla fine, poiché viene rivelato che si è effettivamente recato al villaggio di Hage, dove sono cresciuti Asta e Yuno.

Lottando per rialzarsi, finisce per collassare proprio di fronte a Sorella Lily. Ma la parte più intrigante di questo cliffhanger è che pronuncia le parole “Lord Yuno“. Ciò conferma che l’uomo è arrivato nel Regno di Clover non solo per sfuggire alla tirannia della Triade Oscura del Regno di Spade, ma anche perché è alla ricerca di qualcuno in particolare.

A rendere le cose più intriganti è il misterioso passato di Yuno, poiché sia lui che Asta sono stati cresciuti come orfani. Questo cliffhanger sembra legare Yuno al Regno di Spade in un modo molto specifico, poiché viene definito un “Signore”, per cui il prossimo episodio della serie risponderà sicuramente alle nuove domande sorte dopo questo cliffhanger.

Acquistate il poster di Yuno QUI!