Come ogni settimana, anche questa volta vi riportiamo le uscite Sergio Bonelli Editore dall’11 al 17 gennaio 2021. Tra le uscite pietre miliari come Tex Willer, Dampyr e Julia.

Le uscite Sergio Bonelli Editore dall’11 al 17 gennaio 2021 – Inediti

LE STORIE 100 Finale di partita

di Gianmaria Contro, Massimo Cipriani, Tommaso

Bianchi, Max Bertolini e Paolo Raffaelli

112 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 4,50

1940. Una spiaggia nel Nord della Francia, due uomini davanti a una scacchiera e un insolito, stravagante gioco… Costruire un labirinto di Storie. Itinerario senza bussola o destinazione, attraverso gli spazi cosmici, le gelide lande di un Western crudele, i misteri della giungla africana. È un Horror o un Giallo? Un’Avventura esotica o un viaggio

nell’intimità della psiche? In fondo, non importa… è solamente una Storia e, come tutte le Storie, non è che una porta socchiusa su una possibilità… La risposta a una domanda mai formulata…

Le uscite Sergio Bonelli Editore dall’11 al 17 gennaio 2021 – Ristampe

ZAGOR CLASSIC 23 Il torneo di Darkwood

di Guido Nolitta e Gallieno Ferri

80 pagine – 16 x 21 cm

colore, brossurato

€ 3,50

Sulla strada per il loro rifugio, i nostri inciampano in un gruppo di guerrieri Cayuga che, sul piede di guerra, non esitano ad attaccare anche lo Spirito con la Scure: così Zagor scopre che, in sua assenza, un usurpatore che si fa chiamare IronMan ne ha preso il posto come protettore di Darkwood…

TEX CLASSIC 101

Contrabbando

di Gianluigi Bonelli, Aurelio Galleppini,

Francesco Gamba e Virgilio Muzzi

64 pagine – 16 x 21 cm

colore, brossurato | € 3,20

Chiamato dal colonnello di Fort Davis, a Tex è mostrato un nuovissimo modello di fucile winchester ritrovato nelle mani di un comanche morto in uno scontro con le giubbe azzurre. Per scoprire chi sia il trafficante d’armi che rifornisce i feroci pellerossa ribelli, Willer e i suoi pards devono recarsi a Fort Stenton sotto le mentite spoglie di allevatori di cavalli. Qui inizieranno una lunga e pericolosa indagine per smascherare una cospirazione che vede coinvolti illustri farabutti, tra cui Floyd, il nuovo agente indiano, che insieme ai suoi complici non ha esitato ad eliminare chiunque si fosse avvicinato troppo alla verità sui suoi loschi affari…

TEX NUOVA RISTAMPA N°465 JACK THUNDER L’IMPLACABILE

uscita: 16/01/2021

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 112

Codice a barre: 977112403704300465

Soggetto: Mauro Boselli

Sceneggiatura: Mauro Boselli

Disegni: Carlo Raffaele Marcello

Copertina: Claudio Villa

Il giovane fuorilegge Bronco Lane, per vendicare il fratello ucciso dalla banda di Thunder, aiuta i pards a raggiungere Heaven, dove gli assassini contano di avere informazioni circa l’oro della Banda degli Innocenti da Lena e Donna! Usando come quinta colonna Kid Rodelo, killer dalla faccia pulita, i banditi mettono a ferro e fuoco la pacifica cittadina. Ma il bottino non esiste più: Lena lo ha investito da tempo nella sua locanda.

Le uscite Sergio Bonelli Editore dall’11 al 17 gennaio 2021 – Volumi

CHANBARA La redenzione del samurai

di Roberto Recchioni e Andrea Accardi

112 pagine – 22 x 30 cm

B/N, cartonato

ISBN 978-88-6961-587-0

€ 18,00

Dopo le nuove storie dei personaggi creati da Roberto Recchioni e Andrea Accardi presentate nei volumi Il lampo e il tuono e Le spade del tradimento, riproponiamo la prima avventura dedicata ai samurai di Chanbara e alla loro violenta e suggestiva epopea ambientata nel Giappone del XVII secolo, pubblicata per la prima volta nella collana Le Storie nel 2012. In questo episodio, il giovane Tetsuo scoprirà che dietro missioni apparentemente semplici possono nascondersi segreti e rivelazioni inaspettate…

MARTIN MYSTÈRE Gli assassini invisibili

di Alfredo Castelli e Claudio Villa

152 pagine – 22 x 31 cm

colore, cartonato

ISBN 978-88-6961-580-1

€ 24,00

Un classico di Martin Mystère, frutto della collaborazione tra il genio creativo di Alfredo Castelli e l’infallibile matita di Claudio Villa. Uno straordinario esperimento scientifico, che intende verificare l’azione distruttrice del tempo sulla materia, ha provocato una pericolosa mutazione in una zanzara. La varietà mutante di insetti semina terrore e morte tra Boston, NewYork e Cape Cod. È in questa località marittima che avverrà un vero e proprio duello all’ultimo sangue tra Martin e l’intelligentissima zanzara a capo dello sciame assassino.

