Le uscite Marvel, Panini e Disney del 14 gennaio

Le uscite Marvel

VENOM 30

Autori: Donny Cates, Juan Gedeon, Clay McLeod Chapman, Garry Brown, AA.VV.

14 gennaio 2021 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Venom (2018) #28, Scream: Curse of Carnage (2019) #5

• Una versione distorta di New York ha imprigionato Eddie e Dylan Brock, e Codex è il suo sovrano!

• Continua Venom Beyond, la saga che svela il futuro (possibile) del V-Man!

• E poi, la conclusione del primo arco narrativo di Scream, con l’atteso scontro con la Grande Madre!

• Inoltre: quale destino per Andi Benton?

MILES MORALES: SPIDER-MAN 12

Autori: Saladin Ahmed, Carmen Carnero, Marcelo Ferreira

Gennaio 2021 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Miles Morales: Spider-Man (2019) #18/19

• Per la legge di Kamala, gli eroi con meno di 21 anni non possono più agire senza supervisione.

• Miles potrà anche non essere d’accordo, ma qualcuno gli farà rispettare la legge… con qualunque mezzo.

• E questo significa che la sua famiglia non è più al sicuro, sorellina compresa!

• Un nuovo appassionante capitolo della saga dei Champions intitolata Outlawed – Fuorilegge!

L’IMMORTALE HULK 30

Autori: Al Ewing, Mike Hawthorne, Joe Bennett

14 gennaio 2021 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Immortal Hulk (2018) #35/36

• La guerra con il Minotauro è terminata, e l’umanità sa bene chi è stato a sventare il pericolo!

• Ora, però, si profila all’orizzonte la terribile minaccia del Capo!

• Possibile che il mondo inizi a credere in Bruce Banner?

• Potrà mai esserci un lieto fine per l’Immortale Hulk? Assolutamente no!

FANTASTICI QUATTRO 26

Autori: Dan Slott, Paco Medina

14 gennaio 2021 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Fantastic Four (2018) #24

• Ricordate quella volta in cui l’Uomo Ghiaccio rimpiazzò la Torcia Umana come membro dei Fantastici Quattro?

• No? Be’, Johnny se la ricorda di certo!

• C’è una storia che nessuno ha mai osato raccontare…

• …e ora è finalmente giunto il momento di svelarne il segreto!

AMAZING SPIDER-MAN 53

Autori: Nick Spencer, Patrick Gleason, Matthew Rosenberg, Federico Vicentini

14 gennaio 2021 • 17×26, S., 64 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #50, Amazing Spider-Man #50.LR

• Inizia Ultimi resti, una saga devastante (!) del Ragno che vi accompagnerà per tre mesi!

• Lo scontro finale con Kindred, dopo la pazzesca rivelazione della sua identità, comincia qui!

• E se i nemici non fossero abbastanza, Spider-Man dovrà vedersela anche con i suoi… amici!

• Ma cos’è successo a Norman Osborn? Non indovinerete mai la risposta!

SPIDER-MAN: NEL REGNO DEI MORTI

Autori: Mark Millar, Terry Dodson, Frank Cho

Gennaio 2021 • 17×26, C., 304 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Marvel Knights: Spider-Man (2004) #1/12

• Il peggior incubo di Peter Parker è divenuto realtà!

• Qualcuno ha scoperto l’identità segreta di Spider-Man e se ne sta servendo per colpire la sua famiglia.

• E per scoprire di chi si tratta, il nostro eroe dovrà affrontare alcuni dei suoi più letali nemici: Electro, l’Avvoltoio, Goblin, il Dottor Octopus e un Venom come non l’aveva mai visto prima.

• Un team creativo stellare per una delle storie più drammatiche dell’Arrampicamuri!

PUNISHER: BENTORNATO, FRANK

Autori: Garth Ennis, Steve Dillon

Gennaio 2021 • 17×26, C., 296 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Punisher (2000) #1/12

• Frank Castle ha un nuovo obiettivo: la famiglia criminale degli Gnucci.

• Al suo fianco c’è un gruppo di nuovi alleati, i quali però non sanno che a schierarsi con Punisher si finisce sempre per pagare un prezzo altissimo.

• Specialmente se dall’altra parte della barricata c’è una villain spietata (e indimenticabile) come Ma’ Gnucci.

• I creatori di Preacher firmano una delle storie più importanti e crude dell’antieroe Marvel per eccellenza!

MARVEL INTEGRALE: GLI INCREDIBILI X-MEN 25

Autori: Chris Claremont, Paul Smith, Walt Simonson

14 gennaio 2021 • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Uncanny X-Men #168/171

• Kitty Pryde contro il Professor Xavier!

• Quattro episodi imperdibili firmati da un magistrale Chris Claremont!

• Tempesta contro Callisto per la guida dei mutanti reietti chiamati Morlock!

• Inoltre: l’arrivo di Rogue tra gli X-Men! Ma gli studenti di Xavier ne saranno contenti?

SPIDER-MAN AMA MARY JANE VOL. 2: QUALCOSA DI INASPETTATO

Autori: Sean McKeever, Takeshi Miyazawa, Valentine De Landro

14 gennaio • 15×23, B.,

240 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Spider-Man Loves Mary Jane (2006) #4/13

• Il desiderio più grande di Mary Jane Watson sta finalmente per realizzarsi…

• …allora perché nel suo cuore si sente ancora più incasinata di prima? E se stesse sbagliando tutto?

• Decifrare i propri sentimenti è più difficile che mettere al tappeto Goblin!

• Attenzione, tigrotti: i segreti di una ragazza non hanno nulla da invidiare a quelli di un super eroe!

SPIDER-MAN: FACCIA A FACCIA

Autori: Joe Casey, Dan Slott, Mark Waid, Mike McKone, AA.VV.

14 gennaio • 17×26, C., 208 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #589/594, Amazing Spider-Man

Family #4/5, #8

• Spider-Man incontra per la prima volta i Fantastici Quattro, ed è subito… viaggio verso l’ignoto!

• Il ritorno della Macchia, e stavolta c’è ben poco da ridere con lui!

• Scoprite chi sono il nuovo sindaco di New York e l’Avvoltoio Rosso!

• Inoltre, le 24 ore più devastanti di sempre per il Tessiragnatele!

X-MEN DI SEAGLE & KELLY VOL. 1: RITORNO A CASA

Autori: Joe Kelly, Steve T. Seagle, Chris Bachalo, Carlos Pacheco

Gennaio 2021 • 17×26, C., 152 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: X-Men (1991) #70/71, Uncanny X-Men #351/354

• Tornano le avventure degli X-Men firmate dai creatori di Ben 10, Joe Kelly e Steven T. Seagle!

• Per la prima volta in volume, una delle fasi più rivoluzionarie dei Figli dell’Atomo!

• L’esordio di Marrow, Maggott e Cecilia Reyes, tra i protagonisti del film New Mutants!

• Il primo appuntamento con un ciclo di storie che non può mancare nella libreria di ogni X-fan!

X – Men 12

Autori: Leinil Francis Yu, Tini Howard, Jonathan Hickman, Marcus To

Data di uscita: 14 gen 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 56

Formato: 17X26 6,00 €

Contiene: Excalibur (2019) #12, X-Men (2019) #12

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

• Preludio a X of Swords!

• Dopo moltissimo tempo, Apocalisse torna infine a radunare gli Externi…

• …e si confronta con il nipote ritrovato, l’Evocatore, per sapere che ne è stato della sua famiglia!

• Inoltre, Saturnyne, la glaciale signora di Altromondo, affronta la nuova Capitan Bretagna!

X of Swords: Creazione

Autori: Tini Howard, Jonathan Hickman, Pepe Larraz

Data di uscita: 14 gen 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 72

Formato: 17X26 6,90 €

Contiene: X of Swords: Creation #1

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

• X of Swords, capitolo 1: la nuova era degli X-Men inizia qui!

• Un’antica minaccia da un’altra dimensione incombe su Krakoa…

• Nascono nuovi mondi nelle tavole mozzafiato di Pepe Larraz (House of X)!

• Jonathan Hickman e Tini Howard svelano il passato di Krakoa… e di Apocalisse!

Le uscite Panini Comics del 14 gennaio

STAR WARS 67

Autori: Greg Pak, Phil Noto

14 gennaio 2021 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Star Wars #73/74

Con la vita di Han Solo in gioco, la Principessa Leia scopre quanto possa davvero fidarsi di Dar Champion. Luke Skywalker scoprirà invece chi è davvero Warba, mentre Trepio sarà a tu per tu con il suo perduto passato… E tutto per il futuro dell’Alleanza Ribelle!

Saetta Rossa

Autori: Marco B. Bucci, Riccardo Atzeni

Data di uscita: 14 gen 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 224

Formato: 19X25.7 25,00 €

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

Il giorno in cui si apprende della morte di David Bowie, tutto smette di avere senso e Samuel resta letteralmente paralizzato. Per un milione di anni. Si risveglia in una società del futuro apparentemente non così diversa dalla sua, per quanto sia circondato da persone vestite da dinosauro, tecnologie biologiche integrate e ci sia un benessere globale. È forse l’utopia del futuro? Samuel cercherà di scoprirlo e di ritrovare la sua dimensione senza perdere se stesso. A cinque anni dalla scomparsa di Bowie, Marco “Nomen Omen” Bucci ridefinisce la science fiction con una graphic novel magistralmente illustrata dagli acquerelli del supertalentuoso Riccardo Atzeni. Long live the White Duke!

East of West 9

Autori: Jonathan Hickman, Nick Dragotta

Data di uscita: 14 gen 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 128

Formato: 17X26 14,00 €

Contiene: East of West #39/42

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

L’anno dell’Apocalisse è arrivato, e i primi sconvolgenti colpi di scena stanno per cambiare completamente ogni cosa… di nuovo! I quattro Cavalieri sono riuniti per lo scontro finale… e il risultato vi lascerà a bocca aperta. Il penultimo volume dell’acclamata serie di Jonathan Hickman e Nick Dragotta prepara il campo per l’esplosivo finale!

The 7 Deadly Sins

Autori: Tze Chun, Artyom Trakhanov

Data di uscita: 14 gen 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 184

Formato: 18.3X27.7 22,00 €

Contiene: The 7 Deadly Sins (2018) #1/6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

1857, Texas. Un prete recluta sei criminali nel braccio della morte per una missione suicida in territorio Comanche. Guidata da un fuorilegge con un passato sanguinoso, questa posse letale s’imbarca in un’avventura a caccia di vendetta e di tutto ciò che ha sempre cercato nella vita: la libertà. Tze Chun, sceneggiatore di serie TV come Gotham e Once Upon A Time, firma un western moderno che procede pistola in pugno senza fare sconti, magnificamente illustrato da Artyom Trakhanov (Undertow, Turncoat).

Le uscite Disney dal 14 al 20 gennaio

TOPOLINO 3400

20 GENNAIO

13,9×18,6, B., 160 pp.,

col. · Euro 3,00

ACQUISTA ANCHE MOBY DICK DISNEY LIMITED EDITION DELUXE N.8