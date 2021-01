Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Panini DC Italia del 14 gennaio, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Panini DC Italia del 14 gennaio

THE DREAMING VOL. 3: UNA MOSSA MAGICA

Autori: Simon Spurrier, Bilquis Evely, Matias Bergara, Marguerite Sauvage

Gennaio 2021 • 17×26, B., 200 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: The Dreaming (2018) #13/20

• Nuovo appuntamento con la serie candidata all’Eisner Award nata dal genio di Neil Gaiman!

• L’algoritmo senziente noto come Wan è il nuovo signore delle Terre del Sogno.

• Peccato che sia completamente folle e abbia il potere di distruggere ogni cosa!

• Abele e il corvo Matthew sembrano gli unici in grado di fermare il caos imminente…

BATMAN/FLASH: LA SPILLA

Autori: Tom King, Joshua Williamson, Jason Fabok, Howard Porter

Gennaio 2021 • 17×26, C., 104 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Batman (2016) #21/22, Flash (2016) #21/22

• L’imperdibile preludio a Doomsday Clock!

• Il crossover targato Rinascita con Batman e Flash raccolto in un unico volume.

• La spilla del Comico di Watchmen finisce nella Bat-caverna: com’è finita lì? Chi ce l’ha lasciata?

• I più grandi detective dell’Universo DC uniti per un’indagine che va oltre il tempo e lo spazio!

CATWOMAN VOL. 1: IMITATRICI

Autori: Joëlle Jones, Fernando Blanco

Gennaio 2021 • 17×26, B., 152 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Catwoman (2018) #1/6

• La nuova serie di Catwoman scritta e disegnata dall’amatissima Joëlle Jones!

• Il matrimonio con Batman è saltato… ma Selina Kyle non si perde d’animo!

• Nuova città! Nuovi amici! Nuovi nemici! La Gatta sta per trasferirsi a Villa Hermosa…

• …ma chi ha deciso di indossare il suo stesso costume?

WONDER WOMAN: TERRA MORTA 3

Autori: Daniel Warren Johnson, Mike Spicer

Gennaio 2021 • 21,6×27,6, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: Wonder Woman: Dead Earth (2020) #3

• Un capitolo chiave per la Wonder Woman postapocalittica di Daniel Warren Johnson!

• La rivelazione della vera natura degli Haedra ha travolto persino la potente Principessa delle Amazzoni.

• Diana è costretta ad andare alla ricerca dell’unica persona che potrebbe aiutarla: Superman.

• Ma quella che troverà nella Fortezza della Solitudine sarà una delle rivelazioni più scioccanti della sua vita!

BATMAN 15

Autori: James Tynion IV, Guillem March, Carlo Pagulayan

14 gennaio 2021 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Batman (2016) #88/89

• La cospirazione che sta per sconvolgere Gotham City continua, mentre Batman si reca all’Arkham Asylum per ottenere risposte!

• Qual è l’oscuro segreto che il Pinguino condivide con Joker, l’Enigmista e… Catwoman?

• Inoltre, il Pipistrello deve impedire a Deathstroke di uccidere il sindaco… ma chi è in agguato nell’ombra?

• Continua il nuovissimo ciclo narrativo firmato da James Tynion IV!

L’ORGOGLIO DI BAGHDAD

Autori: Brian K. Vaughan, Niko Henrichon

Gennaio 2021 • 18,3×27,7, C., 168 pp., col. • Euro 22,00

Contiene: Pride of Baghdad (2006) #1

• Nella primavera del 2003, durante un bombardamento americano, un branco di leoni fugge dallo zoo di Baghdad.

• Smarriti e confusi, affamati ma finalmente liberi, i quattro leoni vagano per le strade devastate della città affrontando una disperata lotta per le loro vite.

• L’acclamata graphic novel scritta da Brian K. Vaughan ritorna in una nuova edizione deluxe con tanti contenuti extra!• Tavole spettacolari di Niko Henrichon, l’artista di Vi presento gli Skrull e Doctor Strange!

SANDMAN LIBRARY VOL. 7: VITE BREVI

Autori: Neil Gaiman, Jill Thompson, Vince Locke

Gennaio 2021 • 17×26, B., 256 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Sandman (1988) #41/49

• Continua la nuova edizione della leggendaria serie Vertigo scritta da Neil Gaiman!

• Delirio vuole ritrovare suo fratello Distruzione, ma quali insidie dovrà superare per riuscirci?

• Il Re dei Sogni alle prese con una decisione sconvolgente…

• Inoltre, la storia con il mitico viaggio on the road di Delirio e Sogno!

SANDMAN LIBRARY VOL. 8: LA LOCANDA ALLA FINE DEI MONDI

Autori: Neil Gaiman, Bryan Talbot, Michael Allred, Michael Zulli, AA.VV.

Gennaio 2021 • 17×26, B., 168 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Sandman (1988) #51/56

• Il grande Neil Gaiman ci delizia con una nuova raccolta di storie dalle Terre del Sogno!

• Mentre infuria una tempesta di realtà, alcuni viaggiatori trovano rifugio in una misteriosa locanda…

• Chi sono Prez Rickard e Petrefax? E che cos’è il Leviatano di Hob?

• La prefazione del volume è scritta dal re dell’horror, Stephen King!

KINGDOM COME

Autori: Mark Waid, Alex Ross

Gennaio • 17×26, C., 360 pp., col. • Euro 34,00

Contiene: Kingdom Come (1996) #1/4

• Finalmente la nuova edizione del pluripremiato capolavoro di Mark Waid e Alex Ross!

• Gli ormai attempati membri della Justice League tornano in azione per un confronto fra supereroismo classico e cinismo dei vigilanti moderni!

• Un’epica saga ambientata nel futuro che rivela il destino dell’Universo DC.

• Inoltre, una ricca sezione di extra in appendice!

CATWOMAN – SPECIALE 80° ANNIVERSARIO

Autori: Ed Brubaker, Paul Dini, Tom King, Emanuela Lupacchino, AA.VV.

Gennaio 2021 • 18,3×27,7, C., 112 pp., col., • Euro 18,00

Contiene: Catwoman 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular #1

• Un volume celebrativo per festeggiare al meglio gli ottant’anni di Catwoman!

• Attraverso i decenni, ripercorriamo la carriera dell’eterna nemicamica del Cavaliere Oscuro.

• Un tributo alla Felina Fatale di Gotham City realizzato da alcuni dei migliori autori del fumetto americano.

• Inoltre, la storia che ha riportato il grande Ed Brubaker alla DC Comics!

Hellblazer di Garth Ennis

Autori: Garth Ennis, Will Simpson, David Lloyd, Steve Dillon

Data di uscita: 14 gen 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 1352

Formato: 18.3X27.7 99,00 €

Contiene: Hellblazer #41/50, #52/83, #129/133, Hellblazer Special #1, Hellblazer: Heartland #1

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

• John Costantine sta per pagare il prezzo di una vita dissoluta, ma fa un patto con il diavolo!

• Uno dei più acclamati personaggi “maledetti” del fumetto americano nella sua interpretazione definitiva!

• La saga che, prima di Preacher, ha fatto conoscere il talento di Garth Ennis al mondo!

• Disegni di alcuni dei più grandi artisti britannici: Steve Dillon, Will Simpson e David Lloyd!

V per Vendetta DC Absolute

Autori: Alan Moore, David Lloyd

Data di uscita: 14 gen 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 400

Formato: 20.5X31 45,00 €

Contiene: V for Vendetta (1989) #1/10

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

• La potente epopea di Alan Moore e David Lloyd ritorna in una lussuosa edizione oversize con cofanetto!

• In un’Inghilterra totalitaria, un misterioso uomo con una maschera di porcellana bianca combatte gli oppressori politici… con ogni mezzo!

• Una storia struggente e indimenticabile ambientata in un mondo in cui le libertà individuali sono inesistenti.

• L’opera che ha ispirato il film di successo con Natalie Portman e Hugo Weaving!

