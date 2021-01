Super Dragon Ball Heroes - Space Time War: la data di inizio nell'anime

La seconda stagione animata promozionale di Super Dragon Ball Heroes darà presto il via al suo 10° episodio che introdurrà l’arco narrativo intitolato Space Time War con la data di trasmissione fissata al 20 gennaio 2021.

L’episodio 10 si intitola Il male supera il suo Limite! Il Ritorno di Broly e qui di seguito possiamo recuperare la sinossi pubblicata precedentemente nei nostri articoli.

Xeno Vegeth e Fuu stanno combattendo nelle pieghe del tempo. Fuu, con il suo ki malvagio, cambia però l’ambiente circostante permettendo l’arrivo di una misteriosa figura…

Durante la battaglia l’Albero Universale è stato infuso dell’energia malvagia di Fuu ed ora inizia a brillare di una luce sinistra mentre una figura sogghignante accompagna Cumber in catene.

Come anticipato, ancora, l’arco narrativo sarà la casa per i ritorni di Broly che sfodererà un nuovo potere e di uno storico nemico, Hearts. Non ci resta quindi che attendere ancora qualche giorno per scoprire cosa ci riserva questa nuova avventura.

Ricordiamo inoltre che i 21 gennaio esordirà la Big Bang Mission 6 nella versione arcade del franchise.

L’attualità dell’anime

Big Bang Mission è attualmente in corso di adattamento nella serie anime promozionale di Super Dragon Ball Heroes. Cliccando qui possiamo riguardare l’episodio 9 disponibile dal 20 dicembre 2020.

L’anime promozionale in breve

Il 9 gennaio 2020 con l’episodio 19 ha avuto fine l’arco narrativo de “Il Conflitto Universale”. Si tratta del secondo arco della prima stagione avuto inizio con l’episodio 8.

La prima parte della prima stagione, invece, è composta da un totale di 7 appuntamenti narranti gli eventi della Universe Mission del filone di Prison Planet.

Il 23 febbraio, prima dell’esordio della seconda stagione, è stato trasmesso un episodio speciale autoconclusivo che ha narrato il climax della Dark Demon Real Mission.

Tale episodio speciale si intitola “Super Dragon Ball Heroes Anime Promozionale – SPECIAL: La battaglia decisiva! Pattuglia del Tempo VS il Signore Oscuro!” e potete recuperarlo qui.

A marzo 2020 ha avuto inizio la seconda stagione con l’arco narrativo intitolato Big Bang Mission e ad oggi conta 9 episodi. Il 10° episodio darà i natali alla saga Space Time War.

Il primo videogioco per console di ultima generazione, in particolare per Nintendo Switch e PC, ispirato a Super Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Heroes: World Mission, è disponibile in Italia dal 5 aprile 2019.

Dragon Ball Heroes è stato lanciato nel 2010 in Giappone.

Il manga di Super Dragon Ball Heroes in Italia

Ricordiamo che, in occasione del Lucca Changes 2020, la versione manga di Super Dragon Ball Heroes debutterà in Italia per Star Comics a maggio 2021. Il manga è realizzato da Yoshitaka Nagayama e qui possiamo recuperare nel dettaglio le informazioni.

Parlando della continuity ufficiale rappresentata attualmente dal manga di Dragon Ball Super, scritto da Akira Toriyama e disegnato da Toyotaro, è in pubblicazione all’interno della rivista V-Jump di Shueisha. In merito ai formati tankobon, in Italia l’opera è edita da Edizioni Star Comics con 12 volumi disponibili.

