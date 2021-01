Secondo il sito d’informazione britannico DesignerWomen, Marvel avrebbe concluso l’accordo con Tobey Maguire per una sua parte nel nuovo film di Spider-Man, dietro un compenso molto alto.

Tobey Maguire di nuovo Spider-Man?

Stando a quanto riferito dall’insider Daniel Ritchman, Marvel avrebbe terminato le stipulazioni con gli agenti di Tobey Maguire, accettando l’alto compenso richiesto dall’attore che tornerebbe ad interpretare Peter Parker per la prima volta dopo il 2007, data in cui l’ultimo Spider-Man di Raimi uscì nei teatri e cinema di tutto il mondo.

Conosciuto a Hollywood per il suo temperamento esplosivo, l’attore avrebbe chiesto una parte maggiore e più soldi dei 15 milioni di dollari inizialmente previsti per l’ingaggio.

Non ci sarebbe nulla di cui sorprendersi se Marvel avesse realmente concluso l’affare, dato che, sebbene i costi dell’attore siano elevati, il personaggio interpretato da Tobey Maguire risulterebbe chiave per la ben riuscita e il successo di tutto il film.

Benché lo stesso Ritchman abbia dichiarato che Marvel ha intenzione di annunciare l’entrata di Tobey Maguire nel cast a breve, ancora nulla è stato ufficializzato.

Cosa aspettarsi dal nuovo capitolo

Dopo gli avvenimenti di Spider-Man 2: Far From Home, Tom Holland, nei panni dell’Uomo Ragno, dovrà gestire i risvolti dell’annuncio di J. Jonah Jameson, che, tramite

l’iconico Daily Bugle, ha svelato la sua vera identità.

In seguito alla conferma di Jamie Foxx e Alfred Molina nel cast del nuovo capitolo dello spara-ragnatele, Collider ha inoltre convalidato il ritorno di Kirsten Durst e Andrew Garfield, protagonisti rispettivamente della trilogia di Raimi e dei primi due capitoli di The Amazing Spider-Man.

In aggiunta, Zendaya (MJ) tornerà a far parte del cast assieme a Marisa Tomei e Jacob Balaton.

L’uscita nelle sale del nuovo Spider-Man 3 è ancora prevista per il 17 dicembre 2021, ma è possibile che con il rinvio della produzione il lancio ne risentirà.

