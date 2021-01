Super Dragon Ball Heroes: il trailer della Big Bang Mission 6

Il canale ufficiale YouTube della versione arcate di Super Dragon Ball Heroes ha svelato un nuovo trailer tutto dedicato alla Big Bang Mission numero 6 che esordirà nel videogame giapponese a partire dal 21 gennaio 2021.

Il Jump Festa 2021 dello scorso dicembre ha rivelato in anteprima che uno dei personaggi di spicco ad abitare la nuova missione sarà Broly forte del Super Saiyan di 4° livello che ha superato nuovamente i limiti (questa trasformazione era già stata raggiunta da Goku e Vegeta nella Big Bang Mission 3).

Precisiamo che Broly ritornerà anche nell’episodio 10 della seconda stagione animata di Super Dragon Ball Heroes. Qui gli ultimi dettagli in merito.

Tornando al trailer, esso rivela anche nuove carte dell’arcade dedicate a tutte le trasformazioni di Goku e a Gogeta interamente realizzate, almeno per la fusione appena citata, dal character designer Naohiro Shintani.

L’attualità dell’anime

Big Bang Mission è attualmente in corso di adattamento nella serie anime promozionale di Super Dragon Ball Heroes. Cliccando qui possiamo riguardare l’episodio 9 disponibile dal 20 dicembre 2020.

L’episodio 10 è stato annunciato e qui possiamo apprendere gli ultimi dettagli in merito.

L’anime promozionale in breve

Il 9 gennaio 2020 con l’episodio 19 ha avuto fine l’arco narrativo de “Il Conflitto Universale”. Si tratta del secondo arco della prima stagione avuto inizio con l’episodio 8.

La prima parte della prima stagione, invece, è composta da un totale di 7 appuntamenti narranti gli eventi della Universe Mission del filone di Prison Planet.

Il 23 febbraio, prima dell’esordio della seconda stagione, è stato trasmesso un episodio speciale autoconclusivo che ha narrato il climax della Dark Demon Real Mission.

Tale episodio speciale si intitola “Super Dragon Ball Heroes Anime Promozionale – SPECIAL: La battaglia decisiva! Pattuglia del Tempo VS il Signore Oscuro!” e potete recuperarlo qui.

A marzo 2020 ha avuto inizio la seconda stagione e ad oggi conta 9 episodi.

Il primo videogioco per console di ultima generazione, in particolare per Nintendo Switch e PC, ispirato a Super Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Heroes: World Mission, è disponibile in Italia dal 5 aprile 2019.

Dragon Ball Heroes è stato lanciato nel 2010 in Giappone.

Il manga di Super Dragon Ball Heroes in Italia

Ricordiamo che, in occasione del Lucca Changes 2020, la versione manga di Super Dragon Ball Heroes debutterà in Italia per Star Comics a maggio 2021. Il manga è realizzato da Yoshitaka Nagayama e qui possiamo recuperare nel dettaglio le informazioni.

Parlando della continuity ufficiale rappresentata attualmente dal manga di Dragon Ball Super, scritto da Akira Toriyama e disegnato da Toyotaro, è in pubblicazione all’interno della rivista V-Jump di Shueisha. In merito ai formati tankobon, in Italia l’opera è edita da Edizioni Star Comics con 12 volumi disponibili.

