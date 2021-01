Nel corso di una recente intervista di Hajime Isayama-sensei emersa online mediante gli account social più influenti sulla serie manga de L’Attacco dei Giganti, la cui fine ricordiamo è fissata al 9 aprile col Capitolo 139, il mangaka, appunto, ha parlato delle prime impressioni e delle sensazioni sull’epilogo.

In particolare, considerando la natura macabra, oscura e poco incline al classico clichè dell’eroe protagonista costantemente vittorioso e sicuro di sè, all’autore è stato intelligentemente chiesto se il finale sarà felice o no.

In tutta risposta il mangaka ha dichiarato che non ha mai scritto la sua storia per condurla verso un finale necessariamente felice o necessariamente triste. L’autore, in altre parole, non ha pensato alla natura del finale se non ad arrivare ad esso.

Queste dichiarazioni potrebbero lasciare intendere la volontà dell’autore di chiudere la storia con le sue volontà, indipendentemente dai consigli esterni, per offrire ai suoi lettori una conclusione non completamente lieta, ma giusta e senza stravolgimenti. Esattamente come il manga dall’inizio ci ha abituati.

Staremo a vedere il 9 aprile quello che ha in serbo per noi il maestro giapponese.

L’Attacco dei Giganti: ecco la fine

Ricordiamo che il celebre manga si concluderà ufficialmente il 9 aprile 2021 con il Capitolo 139. Il volume finale invece, il numero 34, arriverà il 9 giugno 2021.

Il Volume 33 è disponibile, invece, dal 8 gennaio 2021. Possiamo guardare qui la copertina.

Il franchise sta affrontando la trasposizione della stagione animata finale dal 7 dicembre 2020. Prodotta da Studio MAPPA, l’anime è distribuito in Italia in contemporanea con il Giappone ogni martedì mattina attraverso i portali di VVVVID e Amazon Prime Video.

L’Attacco dei Giganti

L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin), scritto e disegnato da Hajime Isayama, è un manga Shonen di genere horror, fantasy e azione. In Giappone il manga è pubblicato (mensilmente) da settembre 2009 da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine. Ad oggi sono stati pubblicati 136 capitoli e i primi 130 sono raccolti in 32 volumi. In Italia, il manga è edito da Planet Manga con 31 volumi disponibili.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda per tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono visionare gratuitamente su VVVVID (Dynit).

La quarta serie anime, l’ultima, ha esordito e trasmesso il 4° episodio.

Il franchise ha anche ispirato videogame, merchandise e tanto altro.

Trama