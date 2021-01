La serie anime dei Pokémon è tornata dopo la pausa natalizia con il primo episodio dell’anno nuovo, e con esso dà il via a un’era completamente nuova per l’anime Esplorazioni Pokémon. L’episodio 50 ha da pochissimo fatto il suo debutto in TV in Giappone, e gli appassionati hanno potuto anche apprezzare il fatto che ora Esplorazioni Pokémon abbia una nuova sigla di apertura, che trovate linkata in cima a questo articolo.

Esplorazioni Pokémon: la nuova opening

Come la seconda sigla di apertura, anche questa presenta lo stesso tema musicale principale, ma ora è eseguito da un nuovo duo, due membri del gruppo idol Nogizaka46, Erika Ikuta e Sayuri Matsumura.

Le sequenze che accompagnano il tema musicale della nuova sigla di apertura di Esplorazioni Pokémon è molto diversa dalle prime due. Mentre ci sono alcune importanti anticipazioni per quanto riguarda alcuni ritorni e le avventure in arrivo nella prossima serie di episodi, sappiamo che Ash Ketchum, Goh e Koharu vivranno tante nuove avventure insieme, dopo che è stata coinvolta dai suoi attuali compagni di viaggio in uno degli episodi precedenti.

Una delle anticipazioni più intriganti riguarda Grookey, l’ultimo dei tre Pokémon iniziali nella regione di Galar di Pokémon Spada e Scudo. I fan continuano a chiedersi se Ash o Goh aggiungeranno questo nuovo Pokémon alle loro collezioni in questa stagione, e questa nuova sigla di apertura lascia intendere che questo tanto atteso Starter potrebbe unirsi a uno dei due.

Questa non è l’unica novità importante, tuttavia, poiché non solo vediamo alcuni allenatori più importanti del passato, ma anche più Pokémon leggendari e mitici che devono ancora fare la loro apparizione nella nuova serie. Ash e Goh hano viaggiato per il mondo dell’intero franchise dei Pokémon nei primi 50 episodi della serie fino ad ora, per cui è del tutto plausibile che potremmo vedere qualcuno di questi altri Pokémon importanti fare un’apparizione durante un futuro episodio della serie.

