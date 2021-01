Lo YouTuber JulioNiB ha mostrato a tutto il mondo la sua mod per giocare a GTA 5 nei panni del superoe DC Superman. La mod in questione è disponibile a questo indirizzo. La mod, sebbene esista già da un po’, rappresenta, con questa versione, l’aggiornamento più recente e funzionante per giocare come Superman a GTA 5.

Con la mod vengono introdotte le possibilità di combattere corpo a corpo, con attacchi caricati e anche la concatenazione di attacchi e colpi. Si potranno afferrare e lanciare i nemici in aria, trasportare i civili da un luogo all’altro e addirittura personalizzare totalmente la tuta di Superman.

Ci sono anche diversi super poteri come l’attacco laser, il laser esplosivo e anche riscaldare in maniera innaturale le armi e disarmare dunque i nemici. Si potranno staccare addirittura staccare a mani nude il cuore dal petto dei nemici e soffiare un vento violentissimo. Insomma, il creatore della mod ha cercato di sbizzarrirsi il più possibile e rimanere anche fedele a Superman, in modo da poter essere utilizzato in tutto e per tutto nel mondo di GTA 5.

GTA 5 – le mod di JulioNiB

Il modder JulioNiB, oltre quella di Superman, ha creato anche altre mod per GTA 5 come quella che permette di impersonare anche eroi Marvel come Hulk, Spider-man, Green Goblin, ma anche personaggi di Dragon Ball o Predator.

Insomma, tutto sembra possibile nel mondo delle mod di GTA 5. I giocatori per PC potranno accedere anche alla mod per Superman e a tante altre consultando la pagina del modder. Nel frattempo nel video allegato potete vedere la mod in questione in azione.

Vi ricordiamo che nonostante GTA 5 sia uscito ormai nel 2013 ha subito diverse versioni, sia per PS3 e PS4, che per PC e Xbox One ed è anche stato annunciato ufficialmente per PS5.

