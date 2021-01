Army of the Dead, perché Zack Snyder ha lasciato Warner Bros per Netflix?

Army of the Dead è il nuovo progetto del regista Zack Snyder che uscirà su Netflix nel corso del 2021.

Il regista ha spiegato a Entertainment Weekly perché ha deciso di portare il film su Netflix, dopo 10 anni di stallo in Warner Bros., compagnia con cui ha lavorato dal 2006 dirigendo film come 300, Watchmen, Sucker Punch e Batman v Superman Dawn of Justice.

Army of the Dead e Netflix

Army of the Dead uscirà su Netflix sostanzialmente per un discorso di budget: Warner Bros. non ha voluto spendere una certa cifra (si parla di 90 milioni di dollari) per un film sugli zombie, spiega il regista al momento impegnato anche con il completamento della director’s cut di Justice League e con il ripristino del formato IMAX del precedente Batman v Superman.

I dirigenti Warner Bros., continua Snyder, potrebbero anche non aver preso il progetto troppo sul serio a differenza di Scott Stuber, a capo della divisione film originali del servizio di video on demand.

Quando Snyder ha incontrato i responsabili di Netlix e hanno parlato di alcune sceneggiature su cui stava lavorando la scelta è caduta immediatamente su Army of the Dead:

“Ecco il film! Vai a scrivere quel film e facciamolo.”

Io risposi tipo: “In che senso, intendi ora?”

E lui tipo: “Vai a scriverlo domani e lo gireremo tra una settimana.”

A proposito di Army of the Dead

Army of the Dead segue un gruppo di mercenari in una Las Vegas infestata dagli zombie; là cercheranno di mettere a segno la più grande rapina mai tentata.

Il film è prodotto da Deborah Snyder, Zack Snyder e Wesley Coller; Zack Snyder è anche autore della sceneggiatura insieme a Shay Hatten (John Wick: Capitolo 3 – Parabellum) e Joby Harold (The Transformers).

Il cast include Dave Bautista, Ella Purnell, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Huma Qureshi, Omari Hardwick, Tig Notaro, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Matthias Schweighöfer, Raúl Castillo, Nora Arnezeder e Samantha Win.

Il film darà origine a un film prequel e a una serie animata spin-off a dimostrazione di quanto Netflix creda nel progetto.

