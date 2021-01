La nuova sigla di apertura di Black Clover ha rivelato molti dettagli su ciò che ci attende in questa stagione dell’anime. Con la premiere del primo episodio di Black Clover dell’anno, il 2021 ha dato il via all’arco del Regno delle Spade. Questo arco tanto atteso è stato qualcosa che i fan non vedevano l’ora di ammirare nella serie di animazione quando si sono gettate le basi per il salto temporale, e uno dei personaggi al centro dell’azione è stata Noelle Silva. Lei e gli altri cavalieri del Regno di Clover si erano allenati nel Regno di Heart e un nuovo salto temporale ha iniziato a mostrare come sono cresciuti.

Black Clover: dal salto temporale alla nuova fprma di Noelle

Non solo Noelle ha un aspetto completamente nuovo dopo i sei mesi di formazione nel Regno di Heart, ma l’ultimo episodio della serie mostra un’apertura e un finale completamente nuovi. Queste apertura e fine hanno anticipato molto di ciò che sta arrivando nell’arco del Regno di Spade, e una di queste anticipazioni è stata la nostra prima occhiata a una nuova forma per Noelle:

L’ultimo tema di apertura di Black Clover mostra davvero tanti elementi intriganti che i fan dell’anime stanno vedendo per la prima volta, ma i fan che sono aggiornati con l’uscita del manga originale di Yuki Tabata sono stati in grado di cogliere alcuni deli principali indizi nascosti un po’ ovunque fra le immagini della sigla iniziale della nuova stagione.

Uno dei più grandi arriva dopo aver anticipato che Noelle e Vanica della Triade Oscura del Regno di Spade si affronteranno, e vede Noelle guidare Vanica nell’acqua ed emergere sfoggiando una misteriosa nuova forma.

Questa nuova forma è completamente avvolta nell’oscurità per non mostrarne tutti i dettagli fin da subito, ma possiamo vedere come l’abbigliamento di Noelle la faccia assomigliare a una sirena e sembrerebbe che si tratti di una variante dell’armatura Valkyrie Dress.

