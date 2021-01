Le uscite Planet Manga del 14 Gennaio 2021 vedono il debutto di Kaijin Reijoh-Mostruose Bellezze, la nuova serie del disegnatore di Akame ga Kill!, e la pubblicazione dei nuovi volumi di serie popolari come Black Clover, Fire Force e Jujutsu Kaisen.

Esce Somali e lo Spirito della Foresta 6, ultimo volume della serie conclusa anzitempo.

A seguire, dal sito web ufficiale di Panini Comics, le uscite Planet Manga del 14 Gennaio 2021

Le uscite Planet Manga del 14 Gennaio 2021

Akame Ga Kill! Variant 1

di Tetsuya Tashiro, Takahiro

12,50 €

PER LA PRIMA VOLTA CON COPERTINA INEDITA! Nella corrotta capitale imperiale Tatsumi apprenderà che c’è solamente una via per ottenere giustizia… l’assassinio! Ecco il fumetto di culto che ha spopolato in Giappone e in Italia. Akame ga Kill! inizia qui! Questa edizione con copertina inedita non verrà ristampata. IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Black Clover 25

di Yuki Tabata

4,90 €

Le forze alleate di Clover e Heart scendono in guerra per contrastare i Discepoli Oscuri di Spade che minacciano la pace dei due regni. Intanto, i ragazzi del Toro Nero ricevono la visita di Dante, che attacca i giovani maghi con un intento ben preciso: stanare colui che gli permetterà di completare il suo piano.

Fire Force 23

di Atsushi Ohkubo

4,90 €

Azione! Colpi di scena! Rivelazioni inimmaginabili! Questo numero ha tutto quel che serve per farvi uscire di testa. Se non volete perdere la fine del combattimento per la salvezza del Capitano Burns e una rivelazione così sconvolgente che non osiamo anticiparvi nulla, prenotate fin d’ora la vostra copia!

Fullmetal Alchemist – L’Alchimista d’Acciaio 1

di Hiromu Arakawa

4,90 €

Riecco quindi le avventure di Edward e Alphonse Elric, due fratelli che fin da piccoli si dimostrano estremamente portati per l’alchimia. Quella che nel nostro mondo è considerata una disciplina quasi magica, nel loro è invece una vera e propria scienza con tanto di libri su cui studiare ed esami da fare per poterla praticare. Purtroppo però, Ed e Al commettono un tragico errore che segnerà per sempre le loro vite.

Gigant 6

di Hiroya Oku

4,90 €

LA SERIE PIÙ RECENTE DEL GENIALE AUTORE DI GANTZ E INUYASHIKI A Tokyo la misteriosa squadra in mutande ed elmetto scopre la cucina giapponese. Intanto Chiho e Rei si godono una rilassante (e bollente!) vacanza al mare. Al ritorno faranno una scoperta che potrebbe segnare per sempre la loro vita insieme…

Jujutsu Kaisen Sorcery Fight 6

di Gege Akutami

4,90 €

PUOI APPRENDERE DAVVERO I SEGRETI DELLE ARTI OCCULTE IN UN SOLO MODO… …Devi trovarti di fronte uno spirito maledetto che ti vuole morto e fare del tuo meglio per restare vivo! Gli studenti delle scuole di Kyoto e Tokyo si scatenano sul campo di battaglia, mentre Itadori è sul punto di conoscere una grande verità sull’uso del suo potere…

Kaijin Reijoh-Mostruose Bellezze 1

di Tetsuya Tashiro

7,50 €

DAL DISEGNATORE DI AKAME GA KILL! UN NUOVO, AVVINCENTE, VIOLENTISSIMO MANGA Quando la mente non regge più la sofferenza, alcuni individui si trasformano nei terrificanti Kaijin, incontrollabili mostri assassini che possono essere sconfitti solo da propri simili… E da alcune ragazze in grado di combatterli alla pari: le mostruose bellezze note come Kaijin Reijoh!

La Promessa della Rosa 7

di Kaho Miyasaka

4,90 €

L’ODIO PUÒ ESSERE POTENTE QUANTO L’AMORE. E MOLTO PIÙ DURATURO… Chi è veramente il rapitore di Iroha? E perché nutre un profondo rancore nei confronti di Retsu Shiranui, promesso sposo della ragazza ed erede della casata? Sotto il velo dell’apparenza pulsa un segreto fatto di crudeltà, tragedia e follia.

L’Attacco Dei Giganti 12

di Hajime Isayama

4,90 €

Eren e Ymir sono stati rapiti. L’armata ricognitiva inizia a muoversi per riprendersi i due soldati, ma tra i due sta per accadere qualcosa…! Un altro incredibile volume del nuovo manga di maggior successo nel mondo firmato da Hajime Isayama!

L’Attacco Dei Giganti 27

di Hajime Isayama

4,90 €

Eren Jaeger e i suoi compagni sono entrati in azione con lo scopo di portare scompiglio e distruggere l’esercito di Marley e salvare l’isola di Paradis e i suoi abitanti. Ma è un’azione disperata in terra nemica ed Eren se la deve vedere con il potente “Gigante Martello da Guerra”.

Magical Girl Howling Moon 2

di Kenji Saito, Shoji Sato

7,00 €

LA NUOVA SERIE FANTASY DEGLI AUTORI DI TRINITY SEVEN E TRIAGE X Kaguya ha acquisito il potere di trasformarsi in una Magical Girl, così come Himawari. Per evitare che la sua migliore amica diventi una pedina del male dovrà ora prendere parte alla Guerra degli Antichi e affrontare altre ragazze come lei…

Seraph of the End 21

di Yamato Yamamoto, Takaya Kagami

4,90 €

Un misterioso filo unisce il passato di Ashuramaru, Noya, Yuichiro e Mikaela. Mentre i ricordi cercano di emergere dalla nebbia di una verità perduta nel tempo, Guren attinge alla forza del demone e di Mahiru e si scatena. Per la squadra di Shinoa è ormai impossibile distinguere gli amici dai nemici…

Smokin’ Parade 8

di Jinsei Kataoka, Kazuma Kondou

7,00 €

DAGLI AUTORI DI DEADMAN WONDERLAND Un morbo sconosciuto ha provocato una pandemia mondiale e scatenato il panico, ma ecco la luce in fondo al tunnel: un farmaco miracoloso sviluppato dalla pericolosa Amenotori. Cosa c’è dietro? I Jackalope stanno per svelare un incubo terribile…

Somali e Lo Spirito Della Foresta 6

di Yako Gureishi

7,50 €

TUTTI LO VOGLIONO, TUTTI LO CERCANO… …È Annali di Paraiso, il libro che contiene le indicazioni per rintracciare gli esseri umani perduti. Gli altraforma sono alla ricerca degli ultimi uomini, come Somali e il golem. Il vecchio tomo fa gola a molti, ma le insidie per ottenerlo sono tante, e gli imprevisti ancora di più… IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Spy x Family Cover Variant 2

di Tatsuya Endo

4,90 €

Spy x Family 2

di Tatsuya Endo

4,90 €

IL SECONDO VOLUME DELLA SERIE DI GRANDE SUCCESSO CHE HA RISCRITTO LE REGOLE DELLA SPY STORY! Twilight è riuscito a portare a termine la prima, complicata fase della sua missione: mettere su famiglia in una settimana per infiltrarsi in un prestigioso istituto scolastico. Peccato che la figlia sia una telepate e la moglie… un pericoloso sicario?!

Wotakoi Love is Hard for Otaku 6

di Fujita

8,90 €

USCIRE DAL GUSCIO… L’ufficio di Narumi è in subbuglio: è in programma una gita aziendale! Non tutti ne sono entusiasti e per Nifuji, tutto casa e videogiochi, il viaggio con i colleghi è una gran seccatura. La magica atmosfera delle terme aiuterà Hirotaka a procurarsi dei bei ricordi? IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU PRIME VIDEO

