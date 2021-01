In arrivo entro la fine dell’anno il nuovo gioco Pokemon per Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite. La notizia è stata fatta trapelare da un insider della società Nintendo.

Pokemon – il nuovo gioco sarà un remake?

Secondo le informazioni date dall’anonima persona, il prossimo gioco Pokemon potrebbe essere un remake della quarta generazione della serie o, in altre parole, un remake di Pokemon Perla e Pokemon Diamante. Sfortunatamente, è qui che finiscono i suggerimenti.

In un Tweet pubblicato da PH Brazil, che recentemente ha usato Twitter per prendere in giro alcuni giochi di Nintendo che vedremo quest’anno, usando alcune foto di tali giochi. All’interno di questo lotto di immagini c’è un’immagine Pokemon, o più specificamente, un’immagine di Dialga, il leggendario Pokemon Diamante (vedi foto sopra) che adorna la copertina del gioco.

Ora, non è chiaro quanto qui ci sia uno scoop reale o sia tutta una speculazione. In ogni caso, è in linea con le voci che circolano sull’uscita di Pokemon di quest’anno, e cioè che sarà un remake di Pokemon Perla e Pokemon Diamante.

Pokémon Diamante e Perla – la coppia di giochi leggendari

Pokémon Diamante e Perla detengono un posto speciale nel cuore di molti fan per la loro storia e per quella che alcuni dicono è l’ultima grande generazione di disegni di mostri. Hanno anche introdotto uno dei migliori Pokemon della serie, Abomasnow, l’evoluzione di Snover nonché un sistema Wi-Fi che permette lo scambio di Pokémon tra un DS e l’altro, rendendo possibile giocare anche tramite internet.

Al momento della pubblicazione, ne Nintendo ne Game Freak hanno commentato nessuna delle informazioni di cui abbiamo parlato, ed è molto improbabile che questo cambierà poiché entrambi mantengono una rigorosa politica di “no comment” quando si tratta di voci, rapporti, fughe di notizie e qualsiasi cosa della varietà non ufficiale e speculativa.

Non ci resta che aspettare con pazienza di saperne di più.

