Xena, la Principessa Guerriera, a quanto pare è una donna decisamente combattiva anche nella vita reale! Lucy Lawless, l’attrice che ha reso celebre l’iconica Xena, di recente è intervenuta con un commento su Twitter per condannare il suo ex collega Kevin Sorbo, alias Hercules, per via delle sue controverse dichiarazioni a proposito dei rivoltosi del Campidoglio.

Kevin Sorbo, che ha interpretato Hercules nella serie degli anni Novanta che porta il nome del suo personaggio, è un grande sostenitore di Donald Trump.

Mercoledì 6 gennaio, Sorbo ha affermato che le persone che hanno preso d’assalto il Campidoglio di Washington nel tentativo di fermare la certificazione della presidenza di Joe Biden erano, a detta sua, antifascisti travestiti da sostenitori di Trump:

In un altro tweet, Sorbo ha pubblicato una fotografia di molti dei rivoltosi insieme alla didascalia: “Non mi sembrano patrioti…“, alludendo sempre al fatto che secondo lui fossero antifascisti:

Come potete vedere, sotto il posto è evidenziata in rosso la scritta “Media manipolato”. Aprendo il link, ne vengono spiegate le ragioni:

“Le immagini dell’insurrezione al Campidoglio mostrano persone con collegamenti a movimenti di estrema destra, come riportano NYT, BuzzFeed e altri fact-checkers.

Le fotografie condivise online di persone che hanno preso d’assalto il Campidoglio degli Stati Uniti “suggeriscono legami con movimenti di estrema destra”, secondo il New York Times. Non ci sono prove finora per dimostrare che gli attivisti antifascisti facessero parte della folla che è entrata nell’edificio mercoledì, secondo i fact-checker Snopes, PolitiFact, BuzzFeed News e altre organizzazioni“.

Lucy Lawless, la cui serie, Xena, era uno spin-off di Hercules, ha risposto al suo ex collega con il carisma e la grinta che la contraddistinguono, spiegando precisamente il suo punto di vista:

No, Peanut. They are not Patriots. They are your flying monkeys,homegrown terrorists, QAnon actors. They are the douchebags that go out and do the evil bidding of people like you who like to wind them up like toys and let them do their worst. #keepingYourFilthyHandsclean #enabler

— Lucy Lawless (@RealLucyLawless) January 7, 2021